Rood Quaresma symboliseert fiasco Besiktas; Frankfurt breekt Duits record

Eintracht Frankfurt heeft de groepsfase van de Europa League in stijl afgesloten. Het team van Adi Hütter zegevierde donderdagavond bij Lazio en eindigt zodoende in Groep H op achttien punten uit zes duels. Een groot contrast met Olympique Marseille, dat van Apollon Limassol verloor en op één punt bleef staan. Besiktas werd door Malmö FF uitgeschakeld, terwijl Sevilla zich wél van een toegangsbewijs voor de volgende ronde verzekerde.

Lazio - Eintracht Frankfurt 1-3

Eintracht, mét Jetro Willems in de basis en zonder de geblesseerde Jonathan de Guzman, schreef geschiedenis in Rome: tot donderdagavond was het geen enkele Duitse club gelukt om alle groepsduels van de Europa League te winnen. Lazio kwam tien minuten na rust op voorsprong via een counterdoelpunt van Joaquin Correa, maar de Bundesliga-club zorgde voor de ommekeer. Mijat Gacinovic schoot de bal in de 65e minuut heerlijk in de bovenhoek en zes minuten later stond hij aan de basis van de winnende treffer van Sébastien Haller.

Olympique Marseille - Apollon Limassol 1-3

De thuisploeg, met Kevin Strootman in de basis, kon niet slechter aan het duel beginnen. Na acht minuten kreeg Boubacar Kamara een rode kaart voor het vasthouden van een doorgebroken tegenstander in het strafschopgebied. Anton Maglica benutte de toegekende elfmetertrap: 0-1. Florian Thauvin nivelleerde luttele minuten later reeds de tussenstand, maar via doelpunten van Maglica en Marios Stylianou trokken de Cyprioten alsnog aan het langste eind. Ook Lucas Ocampos mocht kort voor tijd inrukken, met tweemaal geel. Overwintering in Europa was voor Apollon echter al niet haalbaar.

Besiktas - Malmö FF 0-1

Niet verliezen was het devies voor Besiktas, dat niet over de geblesseerde Ryan Babel kon beschikken, terwijl Jeremain Lens niet bij de selectie zat. Het gevreesde scenario kwam echter uit: zes minuten na rust werd Marcus Antonsson heerlijk weggestuurd door Markus Rosenberg en verschalkte hij doelman Loris Karius met een diagonale inzet. Een kwartier later kwam Besiktas zelfs met tien man te staan, toen Ricardo Quaresma een donkerrode kaart kreeg voor het zetten van zijn noppen in het been van een tegenstander. Racing Genk en Malmö gaan in Groep I door naar de knockout-fase.

Sevilla - FK Krasnodar 3-0

Het team van Pablo Machin verzekerde zich niet alleen van overwintering in Europa, maar ook van de eerste plaats in Groep J. Het begin van de Zuid-Spanjaarden mocht er zijn, met twee treffers van Wissam Ben Yedder in de eerste tien minuten. Vlak na rust kreeg Christian Ramirez een rode kaart omdat hij op de doellijn een inzet van Ben Yedder met de hand keerde. Ever Banega faalde vervolgens niet vanaf elf meter: 3-0. Quincy Promes stond negentig minuten binnen de lijnen.