‘Ik heb het dit seizoen niet eerder zó druk gehad als tegen Ajax’

Bayern München hield woensdagavond ternauwernood een punt over aan het spectaculaire Champions League-duel met Ajax (3-3), waardoor de groepswinst voor de Duitse club een feit werd. De defensie van der Rekordmeister had in de Johan Cruijff ArenA genoeg te doen, erkent ook Niklas Süle tegenover ARD.

“Ik geloof niet dat ik het dit seizoen eerder zó druk heb gehad. Het was duidelijk wat Ajax wilde en zette ons meteen onder druk. Daardoor konden we niet op onze gebruikelijke manier opbouwen, maar kregen we wel een aantal kansen uit de counter. Die speelden we vervolgens slecht uit, we hadden in de eerste helft wel twee of drie keer moeten scoren.”

Süle redeneert dat de Amsterdammers de druk wel moesten opvoeren na de openingstreffer van Robert Lewandowski. De Duitser stelt dat Bayern lange tijd goed verdedigd heeft. “We kregen uiteindelijk domme goals tegen, die hadden we moeten voorkomen. Ajax heeft echt een geweldige wedstrijd tegen ons gespeeld met al die jonge spelers.”

De 23-jarige stopper heeft genoten van het duel in Amsterdam. “Ajax wilde graag eerste worden, maar wij natuurlijk ook. Dat we dat in deze wedstrijd in deze atmosfeer voor elkaar hebben gekregen, daar haal ik ontzettend veel plezier uit. Het is een van de meest interessante wedstrijden uit mijn carrière geweest”, aldus Süle.