Ten Hag: ‘Spijtig, ook gezien de persoonlijke verhouding die ik met hem heb’

Ajax neemt het woensdagavond in het kader van de Champions League op tegen Bayern München en de Amsterdammers moeten winnen om groepswinnaar te worden. Bij de Duitse topclub is Arjen Robben niet van de partij vanwege een bovenbeenblessure. Erik ten Hag vindt het jammer dat de voormalig Oranje-international niet zal spelen.

“Ik vind zijn afwezigheid vanuit meerdere oogpunten zonde. Als er nu toch één publieksspeler is in Nederland... Robben was toch de blikvanger in het laatste decennium in het Nederlandse voetbal”, zegt Ten Hag dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het duel met Bayern, geciteerd door onder meer Ajax Life. De trainer van Ajax vindt Robben nog steeds 'ontzettend goed'.

“Het is spijtig voor hemzelf, maar ook gezien de persoonlijke verhouding die ik met hem heb, vind ik het jammer dat hij niet kan meespelen”, aldus Ten Hag, die in het verleden bij Bayern werkzaam was. Hasan Salihamidzic, technisch directeur van der Rekordmeister, en voorzitter Karl-Heinz Rummenigge waren onlangs lovend over de impact van Ten Hag in Amsterdam.

“Dit Ajax is met afstand het beste van de afgelopen tien jaar”, aldus Rummenigge. “Helaas hebben ze het de laatste jaren Europees wat minder gedaan, maar Ten Hag leidt ze langzaam maar zeker terug naar de top. Ajax heeft een interessante, jonge ploeg. Dat hebben we hier tijdens de eerste wedstrijd tegen Ajax (1-1, red.) al gezien.” Ten Hag is blij met de mooie woorden, maar neemt de lofzang niet al te serieus.

“Ik ken dat wel: dat is de tegenstander heel groot maken. We moeten ons geen zand in de ogen laten strooien, ons eigen spel spelen en honderd procent geven. Alles zal bij ons moeten kloppen. Bayern is een geweldige club en staat al jaren aan de wereldtop dankzij een goede filosofie”, wordt de oefenmeester geciteerd door Voetbal International.