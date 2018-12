Bayern München bevestigt interesse in Ajacieden: ‘Het is nog vroeg’

Ajax strijdt woensdag met Bayern München om de eerste plek in Groep E van de Champions League. Het duel in de Johan Cruijff ArenA kan een pikante wedstrijd worden voor Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, aangezien beide talenten op de radar staan van de Duitse topclub, zo bevestigt technisch directeur Hasan Salihamidzic.

“Wij hebben veel jonge talenten op de radar staan, maar Ajax heeft de afgelopen jaren fantastisch werk geleverd met hun jeugdopleiding. Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong hebben zich de afgelopen jaren laten zien en enorm ontwikkeld. Maar wij kijken naar posities waar we spelers nodig hebben en daarna kijken we welke spelers we kunnen gebruiken”, zo laat de sportbestuurder weten.

Ook voorzitter Karl-Heinz Rummenigge bevestigt dat de twee Ajacieden interessante opties zijn. “Ik weet dat Hasan enkele spelers van Ajax in gedachte heeft, maar het is nog vroeg. Hij werkt momenteel aan enkele dingen. Ik kan niet voorspellen of er iets gaat gebeuren in januari”, wordt Rummenigge geciteerd door Kicker. In gesprek met diverse media is hij ook lyrisch over Erik ten Hag.

“Ik heb Erik altijd een vriendelijke, nette man gevonden”, zegt Rummenigge over de trainer van Ajax, die in het verleden werkzaam was bij der Rekordmeister. “Duitsers vinden Nederlanders vaak niet zo makkelijk, dat hebben we hier ook met Louis van Gaal meegemaakt. Maar Erik is een fijne, aangename, sympathieke man.”

Rummenigge prijst het werk van Ten Hag bij Ajax. “Dit Ajax is met afstand het beste van de afgelopen tien jaar. Helaas hebben ze het de laatste jaren Europees wat minder gedaan, maar Ten Hag leidt ze langzaam maar zeker terug naar de top. Ajax heeft een interessante, jonge ploeg. Dat hebben we hier tijdens de eerste wedstrijd tegen Ajax (1-1, red.) al gezien.”