Amateurs op kosten van Wesley Sneijder op trainingskamp in Qatar

Wesley Sneijder maakt een prachtig gebaar naar voetbalclub DHSC. De recordinternational van het Nederlands elftal heeft de selectie en staf van de zaterdag-eersteklasser uit Utrecht uitgenodigd voor een zesdaags verblijf in Qatar, het land waar de 34-jarige middenvelder momenteel speelt voor Al Gharafa.

Van 9 januari tot 14 januari beleggen de amateurs op kosten van de veteraan een trainingskamp in het land in het Midden-Oosten. De club uit Utrecht gaat ook een oefenwedstrijd spelen tegen de huidige werkgever van Sneijder, die sinds januari actief is in Qatar. De selectie zou in eerste instantie een trainingskamp beleggen in Maastricht in Limburg.

“Toen Wesley dat hoorde, vond hij het beter dat de selectie naar Qatar kwam. Onder ideale omstandigheden kunnen we ons daar voorbereiden op de tweede seizoenshelft”, zegt voorzitter Ron Klunder tegenover het Algemeen Dagblad. Sneijder, die afgelopen zaterdag langs de lijn stond bij de competitiewedstrijd van DHSC tegen FC Aalsmeer, ondersteunt de club via de Stichting Sport Ondiep.

Trainer John Vink is enthousiast over de aanstaande trip en spreekt van een 'bijzondere ervaring'. "Al moet je het ook niet overdrijven. We gaan niet op schoolreis, maar op trainingskamp. De spelers zullen flink arbeid moeten leveren. In Qatar willen we de basis leggen voor een goed vervolg van de competitie, aan het eind moeten we om promotie spelen.”