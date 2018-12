Berghuis gidst Feyenoord na rust naar ruime zege op Emmen

Feyenoord is er dit seizoen voor het eerst in geslaagd om twee uitwedstrijden op rij te winnen. De Rotterdammers wonnen op bezoek bij FC Emmen met 1-4. Een hoofdrol was in Drenthe weggelegd voor Steven Berghuis, die bij drie Feyenoord-treffers betrokken was. De Rotterdammers blijven zo in het spoor van PSV en Ajax, op wie de achterstand momenteel respectievelijk zeven en vijf punten bedraagt.

FC Emmen en Feyenoord stonden zondagmiddag pas voor de tweede keer tegenover elkaar in een officiële wedstrijd. De laatste en enige ontmoeting dateerde van 11 oktober 1987, toen de Rotterdammers in de KNVB Beker met 1-3 won in Drenthe. Ondanks dat Feyenoord de afgelopen weken aardig is gaan draaien, is de balans in uitwedstrijden in de Eredivisie betrekkelijk matig. Zes uitduels leverden tot dusver acht punten op, het laagste aantal sinds seizoen 2013/14.

Jeremiah St. Juste viel in de eerste helft uit met een schouderblessure.

De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst begon redelijk dominant aan het duel met FC Emmen. Ondanks dat de Rotterdammers veel balbezit hadden, waren de eerste mogelijkheden voor de thuisploeg via Caner Cavlan en Alexander Bannink. Daarna waren de beste kansen in de eerste helft voor Feyenoord. Emmen-doelman Kjell Scherpen voorkwam met de voet dat Tonny Vilhena hem omspeelde. Nadat Sam Larsson in kansrijke positie over schoot, voorkwam Scherpen andermaal een doelpunt van Vilhena. De rebound werd door Jens Toornstra tegen de paal gewerkt.

Na een halfuur spelen moest Jeremiah St. Juste noodgedwongen het veld verlaten met een schouderblessure. Na een slim overstapje van Dylan Vente kreeg Vilhena vervolgens de derde mogelijkheid om de Rotterdammers op voorsprong te schieten, maar zag Scherpen weer redding brengen. FC Emmen gaf weinig ruimte weg en kwam er een aantal keer gevaarlijk uit, wat resulteerde in een schot van Anco Jansen en een voorzet van Cavlan tegen de lat. Voor rust zag Van Bronckhorst ook Jens Toornstra nog uitvallen met een blessure, waardoor Orkun Kokcü zijn Eredivisie-debuut maakte voor Feyenoord.

Orkun Kokcü verving op slag van rust de geblesseerde Jens Toornstra.

In de tweede helft had Feyenoord meer moeite om tot mogelijkheden te komen. In het eerste kwartier na rust hield de thuisploeg uitstekend stand, want verder dan een aantal speldenprikjes kwamen de Rotterdammers niet. Na 62 minuten spelen was het toch raak. Een afgeslagen hoekschop kwam voor de voeten van Berghuis, wiens schot onderweg nog getoucheerd werd door Jan-Arie van der Heijden en Scherpen daardoor geen kans liet: 0-1. Een aantal minuten later kreeg Feyenoord een buitenkans om de score uit te breiden, toen Vilhena in het strafschopgebied omver gekegeld werd door Tim Siekman. Berghuis faalde echter vanaf elf meter.

Berghuis maakte een kwartier voor tijd zijn misser goed door voor de 0-2 te zorgen, nadat hij bediend werd door Kokcü. Feyenoord leek toch nog in de problemen te komen in de slotfase, toen FC Emmen via een rake vrije trap van Jansen terug in de wedstrijd kwam. Een kwartier voor tijd stelden de Rotterdammers de zege toch veilig. Berghuis bediende na een fraaie actie in het strafschopgebied Kokcü, die zijn Eredivisie-debuut opluisterde met een treffer en zo met 17 jaar en 345 dagen de jongste doelpuntenmaker werd sinds Tonny Vilhena in 2012. FC Emmen kreeg nog kansen op de aansluitingstreffer, maar zag Feyenoord uiteindelijk nog uitlopen naar 1-4. Na een overtreding van Glenn Bijl op Vilhena ging de bal andermaal op de stip. De middenvelder verschalkte Scherpen wél en bepaalde vanaf elf meter de eindstand op 1-4.