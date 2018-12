Dusan Tadic kan woensdag geschiedenis schrijven tegen Bayern München

Ajax kwam sinds de remise bij Bayern München, 1-1 op 2 oktober, slechts één keer niet tot winst: uit bij Benfica (1-1). Elf van de twaalf officiële duels werden door het team van trainer Erik ten Hag in winst omgezet. Bayern speelde in deze periode één wedstrijd meer en kwam niet verder dan acht zeges: twee remises en twee nederlagen. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA, woensdagavond vanaf 21.00 uur.

O Ajax en Bayern München hebben zich al voor de knockout-fase van de Champions League geplaatst, maar een zege van Ajax zou de eerste groepswinst van de Amsterdammers in het Europese miljardenbal sinds 1995/96 betekenen.

O Ajax verloor nog nooit een officiële thuiswedstrijd in Europa tegen Bayern München: drie zeges, één remise en nul nederlagen in vier ontmoetingen. De laatste keer dat de Amsterdamse club thuis te sterk was voor de Duitsers, was in de halve finale van het succesvolle Champions League-seizoen 1994/95: 5-2.

O De eerste ontmoeting tussen Bayern München en Ajax dit seizoen eindigde in 1-1; Mats Hummels opende na twee minuten al de score, waarna Noussair Mazraoui uiteindelijk twintig minuten later al de eindstand in de Allianz Arena bepaalde.

O Ajax verloor slechts één van de laatste twintig Europese thuisduels: dertien zeges en zes remises, naast de 0-1 nederlaag tegen Rosenborg BK afgelopen seizoen. In deze voetbaljaargang werd tot dusver elke thuisduel in Europa in winst omgezet.

O Bayern München verloor niet één van de laatste zeven uitduels in de Champions League: zes overwinningen en één remise sinds de nederlaag bij Paris Saint-Germain (3-0) in september vorig jaar.

O Het is pas de derde keer in de geschiedenis dat Ajax niet één van de eerste vijf duels in een Champions League-seizoen heeft verloren. In de twee voorgaande voetbaljaargangen, 1994/95 en 1995/96, bereikten de Amsterdammers minimaal de halve finale.

O Dusan Tadic nam elk van de laatste drie doelpunten van Ajax in de Champions League voor zijn rekening. Geen enkele speler in de geschiedenis van de Europa Cup / Champions League maakte vier opeenvolgende goals van de Amsterdamse club.

O Arjen Robben is momenteel de op één na meest trefzekere Nederlander in de historie van de Champions League: 31 doelpunten. Alleen Ruud van Nistelrooij (56) scoorde vaker, terwijl Roy Makaay en Patrick Kluivert (beiden 29) achter Robben staan.

O Robert Lewandowski is pas de zevende speler met minimaal vijftig doelpunten in de Champions League achter zijn naam en daar had hij slechts 77 duels voor nodig. Alleen Ruud van Nistelrooij (62) en Lionel Messi (66) tikten in minder wedstrijden de vijftig doelpunten aan.