Torreira goud waard met omhaal; Manchester United maakt er vier

Arsenal heeft zaterdag ternauwernood een overwinning geboekt op Huddersfield Town. The Gunners kwamen lange tijd niet voorbij de laagvlieger, maar in de slotfase bracht Lucas Torreira het Emirates Stadium in extase met een omhaal. De ploeg gaat in ieder geval voor even van de vijfde naar de derde plek. Ook Manchester United wist voor eigen publiek te winnen: Fulham werd op Old Trafford met 4-1 geklopt, waardoor het team van José Mourinho oprukt naar de zesde plaats.

Arsenal - Huddersfield Town 1-0

Terence Kongolo had een basisplaats bij Huddersfield en heel vaak hoefde de verdediger in de eerste twintig minuten niet in actie te komen. Arsenal had weliswaar een duidelijk overwicht voor eigen publiek, maar deed daar te weinig mee. Niettemin dacht de thuisploeg vlak voor rust te scoren via Alexandre Lacazette, die een dramatische terugspeelpass van ex-PSV'er Mathias Jørgensen bestrafte, doelman Jonas Lössl omzeilde en raak schoot. Omdat hij echter buitenspel stond in de daaraan voorafgaande spelsituatie, werd het doelpunt geannuleerd. Even daarna had Lössl een fantastische redding in huis op een afstandsschot van Torreira en dus bleef het voor rust bij 0-0.

Vijf minuten na rust moest Arsenal-keeper Bernd Leno ingrijpen na een schot van Alex Pritchard, terwijl Pierre-Emerick Aubameyang na 62 minuten een goede kopkans miste. Arsenal had het lastig, terwijl de tijd begon te dringen. Veel aanspraak op een overwinning maakte de thuisploeg niet. Het team van Unai Emery ontbeerde de creativiteit om zich een weg te banen door de achterhoede van Huddersfield. Zeven minuten voor tijd mocht het thuispubliek toch opveren, want Torreira scoorde van dichtbij met een omhaal. De zomeraankoop, die vorige week ook al scoorde tegen Tottenham Hotspur (4-2), rondde heerlijk af op aangeven van Aubameyang: 1-0.

Manchester United - Fulham 4-1

Alleen de overwinning telde voor Manchester United, dat al vier opeenvolgende duels niet had gewonnen en de Champions League-plekken de afgelopen weken steeds verder uit het zicht zag verdwijnen. Mourinho liet Paul Pogba voor de tweede wedstrijd op rij beginnen vanaf de bank. Ashley Young had wel een basisplaats, als vervanger van Eric Bailly, en zorgde na twaalf minuten voor het hoogtepunt van de eerste helft: de back sneed vanaf links naar binnen, passeerde Denis Odoi met wat mazzel en krulde de bal prachtig in de bovenhoek: 1-0. Fulham, zonder de geblesseerde Manchester United-huurling Timothy Fosu-Mensah, kon er weinig tegenover stellen.

Sterker nog: in minuut 28 maakte Juan Mata er 2-0 van met een gecontroleerd schot op aangeven van Marcus Rashford. Diezelfde Rashford zorgde met een harde vrije trap bijna voor de 3-0, voordat Romelu Lukaku dat deed. De Belg stond vlak voor het doel vrij om een voorzet van Mata te promoveren tot assist. Nadat Ander Herrera een grote kans miste, kwam Fulham vanaf de strafschopstip terug tot 3-1: een vermeende overtreding van Herrera, die evenwel de bal raakte, op Aboubakar Kamara leidde tot een doelpunt van laatstgenoemde. Fulham moest even later echter verder met tien man, na een tweede gele kaart voor André Zambo Anguissa. Manchester United ging op jacht naar de 4-1 en die kwam er via een onverwacht afstandsschot van uitblinker Rashford.

West Ham United - Crystal Palace 3-2

Crystal Palace won voor zaterdagmiddag slechts een van zijn laatste tien wedstrijden in de Premier League, maar in de stadsderby tegen West Ham United leek het aan het begin wel de goede kant op te gaan voor de ploeg van de in de basis startende Patrick van Aanholt. James Tomkins zette the Eagles namelijk na zes minuten spelen al op voorsprong en Palace wist met die voordelige marge de rust te bereiken. Na de thee ging het echter al snel mis voor de bezoekers, want Robert Snodgrass kon drie minuten na de hervatting de gelijkmaker binnen schieten. Van Aanholt moest zich vervolgens een dik halfuur voor tijd met een armblessure laten vervangen en hij moest toekijken hoe zijn ploeg het duel binnen twee minuten uit handen gaf. Javier Hernández maakte zeven minuten nadat Van Aanholt eraf moest de 2-1 en vlak daarna knalde Felipe Anderson op fraaie wijze ook de 3-1 binnen. Crystal Palace kwam vervolgens via Jeffery Schlupp een kwartier voor tijd nog wel terug tot 3-2, maar kon uiteindelijk niet meer voor de gelijkmaker zorgen.

Burnley - Brighton & Hove Albion 1-0

In de voorgaande acht competitieduels had Burnley slechts twee punten gepakt, maar tegen Brighton mocht de ploeg van Sean Dyche eindelijk weer juichen. In de slotfase van de eerste helft werd een schot van Jack Cork door James Tarkowski van richting veranderd, waardoor Burnley de leiding greep. Brighton, met Davy Pröpper in de basis en Jürgen Locadia tot de 64ste minuut op de bank, zorgde aan de overzijde nauwelijks voor problemen voor doelman Joe Hart. Na de rust vroeg Burnley tevergeefs om een strafchop en Ashley Barnes een grote kans op de 2-0 liggen. Zodoende bleef het spannend, maar Burnley mocht de eerste driepunter sinds 30 september bijschrijven.

Cardiff City - Southampton 1-0

Ralph Hasenhüttl voerde in zijn eerste duel als de opvolger van de ontslagen Mark Hughes maar liefst zes wijzigingen door ten opzichte van het met 3-1 verloren duel met Tottenham Hotspur van afgelopen woensdag en liet alleen de namen van Alex McCarthy, Matt Target, Pierre-Emile Höjbjerg, Nathan Redmond en Stuart Armstrong op het wedstrijdformulier staan. Deze wissels sorteerden echter niet het gewenste effect, aangezien the Saints er nauwelijks in slaagden om kansen te creëren en een kwartier voor tijd zelfs op achterstand kwamen. Een foutieve terugspeelbal van Jannik Vestergaard leidde er namelijk toe dat Callum Paterson alleen op McCarthy af kon en hij tekende voor de enige goal van de middag.