Guardiola is vol vertrouwen: ‘Man City wordt niet geschorst, nee’

Manchester City zal niet worden geschorst door de Europese voetbalbond UEFA. Josep Guardiola heeft er in ieder geval vertrouwen in dat de club ook volgend seizoen zal uitkomen in de Champions League, mits men zich natuurlijk voor dat toernooi kwalificeert. Guardiola heeft gesproken met voorzitter Khaldoon Al-Mubarak en directeur Ferran Soriano.

“Ik heb vertrouwen in hen. We worden niet geschorst, nee. Dat is wat ik denk omdat ik vertrouwen heb in mijn voorzitter en mijn algemeen directeur nadat ze alles hebben uitgelegd aan mij. Maar als het toch gebeurt, dan moeten we het accepteren en doorgaan”, zo wordt Guardiola geciteerd door de Engelse media.

Sky Sports meldde dinsdag dat Manchester City de Financial Fair Play-regels mogelijk heeft overtreden. Cubs mogen niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt via sponsoren, televisiegelden, premies en stadionrecettes, maar klokkenluiderswebsite Football Leaks meldde begin november dat eigenaar Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan zijn eigen reserves heeft aangesproken om gaten te dichten.

En dat is tegen de regels van de Financial Fair Play. Via schijnconstructies zouden de sponsorinkomsten van Manchester City uit de Verenigde Arabische Emiraten met terugwerkende kracht zijn opgekrikt. Onder meer de bedrijven Aabar en Etihad keerden plots miljoenen meer uit, maar in werkelijkheid betrof dit dus het geld van Sheikh Mansour zelf.