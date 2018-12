Manchester City blijft winnen: ‘We zijn niet de beste van Europa’

Manchester City is hard op weg naar titelprolongatie. Het team van Josep Guardiola pakte vorig seizoen honderd punten in de Premier League en staat ook nu, na vijftien speelronden, bovenaan. The Citizens hebben nog geen duel verloren, maar daags voor het uitduel met Chelsea stelt Guardiola dat het nog beter kan.

Manchester City presteert uitstekend in de competitie, staat in de kwartfinale van de EFL Cup en is reeds zeker van de knock-outfase van de Champions League. Desondanks is Guardiola nog niet tevreden: “Bedankt, maar we zijn niet de beste (van Europa, red.). Om de beste ploeg van Europa te zijn, moet je prijzen pakken en we hebben niet de prijzen gewonnen waarmee je de beste ploeg in Europa wordt”, zo wordt de manager geciteerd.

Een zege op Chelsea is geen vanzelfsprekendheid, voegt de Spanjaard eraan toe: “Het werk dat hij tot dusverre heeft verricht, is uitmuntend”, doelt Guardiola op collega Maurizio Sarri van Chelsea. “Mensen weten niet hoe moeilijk het is om een creatieve manier van voetballen te implementeren. Je hebt tijd nodig, maar iedereen heeft tijd nodig.”

Op de vraag of Manchester City dit seizoen ongeslagen kan blijven in de Premier League, zei Guardiola: “Dat interesseert mij niet. Het is niet belangrijk. Er zijn belangrijkere dingen waar we over moeten nadenken. We moeten gewoon de volgende wedstrijd winnen en goed spelen. Dat is ons doel. Ongeslagen blijven is niet belangrijk.” Guardiola kan tegen Chelsea overigens niet beschikken over de geblesseerden Sergio Agüero en Kevin De Bruyne.