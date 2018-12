Van Persie: ‘Feyenoord is wereldwijd onverslaanbaar, dat meen ik serieus’

Robin van Persie sluit niet dat uit dat hij zondag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen ‘gewoon’ meedoet bij Feyenoord. De aanvaller is met zijn broze lichaam geen fan van kunstgras en dus is het de vraag of hij in Drenthe in actie zal komen. Het ligt eraan hoe hij zich de komende dagen voelt, gaf Van Persie donderdagavond na de zege op VVV-Venlo (4-1) te kennen.

“Ik ben geen fan van kunstgras, maar we maken zaterdag een keuze.” Van Persie hield het in De Kuip bijna zeventig minuten vol, langer dan verwacht én afgesproken met trainer Giovanni van Bronckhorst. Hij stond een maand buitenspel. “Het plan was zestig minuten, dat ging goed, maar daarna kwamen er wat krampjes”, vertelde hij aan het ANP.

“Het was goed om weer terug te zijn en lekker de wei in te kunnen.” Van Persie genoot afgelopen zondag vanaf de bank van het duel met koploper PSV (2-1). “De eerste helft was fantastisch, we speelden ze gewoon weg. Thuis winnen van PSV betekent drie prachtige punten. Maar het schiet natuurlijk niet op als we daarna van VVV zouden verliezen."

“We zijn blij en opgelucht dat we een vervolg hebben kunnen geven aan zondag.” In gesprek met FOX Sports ging Van Persie dieper in op de kwaliteiten van Feyenoord. Is de club uit Rotterdam in deze vorm onverslaanbaar in de Eredivisie? “Ik denk zelfs wereldwijd, dat meen ik echt serieus”, verzekerde Van Persie. “Als je zo speelt als in de eerste helft tegen PSV, dan maakt het echt niet uit tegen wie dat is, zelfs als Barcelona hier komt. Als je zo scherp en met zoveel druk vooruit speelt, maak je het hen ook moeilijk, daar geloof ik echt in.”