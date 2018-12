‘Er is veel gebeurd, maar Oranje is voor mij geen optie meer’

Bas Dost speelde maandagavond tegen Rio Ave (1-3 zege) zijn honderdste officiële wedstrijd voor Sporting Portugal. De spits kwam eenmaal tot scoren en kan duizelingwekkende cijfers overleggen als het gaat om competitiewedstrijden: in 67 duels in de Liga NOS was hij goed voor evenzoveel doelpunten voor Sporting. Hij geeft echter wat minder assists dan hij voorheen deed, erkent Dost in gesprek met Sporting TV.

Dit seizoen scoorde Dost zesmaal in zes competitieduels, maar hij bereidde nog geen doelpunt voor. "Ik geef graag assists, maar mijn taak is om zelf te scoren en dat accepteer ik. Dat is wat iedereen van me verwacht. Dat betekent niet dat ik het niet leuk vind om assists te geven. Tegen Rio Ave kreeg ik een perfecte bal van Marcos Acuña; het is onmogelijk om de bal nog beter te krijgen. Met zulke voorzetten is het een genot om te voetballen", zegt de Nederlander.

In het interview blikt Dost ook terug op zijn periode in Duitsland bij VfL Wolfsburg. In februari 2015 werd hij de eerste Nederlander ooit die viermaal scoorde in een Bundesliga-duel, tijdens de 4-5 overwinning op Bayer Leverkusen. "Volgens mij had ik die wedstrijd vier kansen en benutte ik ze alle vier. Het waren mooie doelpunten", weet hij nog. "Ik maak veel schijtdoelpunten, dat hoort erbij als spits, maar in die wedstrijd waren het mooie doelpunten. Het was een perfecte dag. In de laatste minuut maakte ik de 5-4, een ongelooflijk resultaat."

"In Wolfsburg heb ik geleerd dat het voetbal niet alleen draait om het hebben van de bal, maar ook om wat je doet zonder de bal", weidt Dost uit. "Dat heb ik in Nederland nooit geleerd, want daar trainde ik alleen maar met de bal." Hij stipt aan dat hij in Duitsland boswandelingen moest doen tijdens de training; dat was 'allemaal nieuw'. "Ik moest me eraan aanpassen. Ik merkte ook dat Duitse trainers liever een actieve spits hebben die strijd levert, dan een koele spits die zijn kansen afmaakt. Daarom had ik het soms lastig daar, maar uiteindelijk ben ik er een betere speler van geworden."

In april van dit jaar maakte Dost bekend per direct te stoppen als international. De man van achttien interlands en één doelpunt kwam in Oranje nooit zo goed tot zijn recht als bij Sporting. Ondanks dat Oranje nu aan de betere hand is, overweegt 29-jarige Deventenaar niet om terug te keren. "Ik wens ze natuurlijk het beste. Als ze zich plaatsen voor een hoofdtoernooi, dan leef ik mee vanaf de straat. Er is veel gebeurd in het verleden, maar voor mij is Oranje geen optie meer."