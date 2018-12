Ajax kan imposante reeks uit 2012 evenaren tegen PEC Zwolle

Ajax liep afgelopen weekeinde twee punten in op PSV. De club van trainer Erik ten Hag heeft nu nog twee punten minder dan de koploper en gaat tegen PEC Zwolle voor de negende competitiezege op rij. Het PEC van John van ’t Schip staat veertiende en boekte tegen De Graafschap de eerste overwinning sinds 6 oktober. Opta blikt vooruit op het duel in het MAC³PARK Stadion, zaterdag vanaf 19.45 uur.

O PEC Zwolle won in deze eeuw geen enkele van de zestien Eredivisie-wedstrijden tegen Ajax.

O PEC won zjin meest recente Eredivisie-duel (0-2 op bezoek bij De Graafschap), maar wist sinds oktober 2017 geen opeenvolgende competitiewedstrijden te winnen.

O PEC Zwolle, dat afgelopen speelronde pas voor de tweede keer dit seizoen scoorde van buiten het strafschopgebied, loste dit Eredivisie-seizoen de meeste schoten van buiten de zestien (116, Ajax volgt met 114). Desondanks kwamen alleen Willem II (1) en NAC Breda (0) minder vaak tot scoren van afstand.

O Alleen Dusan Tadic (19) veroverde dit Eredivisie-seizoen vaker het balbezit in het meest aanvallende velddeel dan Younes Namli (17).

O Clint Leemans is van alle PEC-spelers met minimaal vijf duels in de benen, na Younes Namli (5,2), de PEC’er die betrokken was bij de meeste doelpogingen van zijn ploeg per 90 minuten dit Eredivisieseizoen (5,1).

O Ajax wist voor het eerst sinds januari 2014 acht Eredivisie-wedstrijden op rij te winnen en kan dit voor het eerst sinds mei 2012 negen keer op rij doen (14 in totaal).

O Alleen FC Utrecht (27 keer) stond dit Eredivisie-seizoen vaker buitenspel dan Ajax (26 keer).

O Kingsley Ehizibue (27) is de enige verdediger die dit seizoen vaker slachtoffer was van een overtreding in de Eredivisie dan Nicolás Tagliafico (24, net als Jonas Svensson).

O Hakim Ziyech (3) en Klaas-Jan Huntelaar (3) waren verantwoordelijk voor de laatste zes Eredivisie-treffers van Ajax tegen PEC.