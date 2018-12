Van der Vaart: ‘Een fantastisch talent, daar heeft hij te weinig mee gedaan’

Rafael van der Vaart heeft in zijn loopbaan met veel topkeepers gewerkt, maar in Edwin van der Sar zag de oud-middenvelder toch wel de beste doelman. De twee oud-voetballers werkten bij Oranje jarenlang samen. "Je kon bijna niet scoren bij hem", zegt Van der Vaart in gesprek met Voetbal International over de huidige directeur van Ajax.

“Het was echt heerlijk om met hem achter je te spelen. Maarten Stekelenburg was ook een fantastisch talent, maar daar heeft hij in mijn ogen te weinig mee gedaan. Stekelenburg was qua talent, voetballend vermogen en trap, echt by far de beste waarmee ik gespeeld heb. Als hij dezelfde mentaliteit als Van der Sar had gehad, dan hadden ze op hetzelfde niveau gezeten.”

Bij Real Madrid werkte Van der Vaart samen met Sergio Ramos, destijds 'een flierefluiter', aldus de analist. “Bij een vrije trap kwam-ie aanlopen en wilde hij Wesley Sneijder en mij wegsturen. Toen moesten wij zeggen: 'Jij bent rechtsback, gaat niet gebeuren, haha. Wegwezen.' Hij was echt zo'n mannetje dat van veertig meter op doel ging schieten.”

Naast de loopbaan van Ramos heeft Van der Vaart ook veel bewondering voor de carrière van Zlatan Ibrahimovic, met wie hij bij Ajax voetbalde. “Zlatan was natuurlijk een fantastische speler. Ik maak grapjes over hem en we klikten niet altijd, maar wat een speler is dat geworden. Ik denk dat er niemand is die zoveel heeft gewonnen als hij. Hij maakt de meest idiote doelpunten.”