Modric wijst naar Sneijder en consorten: ‘Dit is een zege voor het voetbal’

Luka Modric won maandagavond de Ballon d'Or en daar is de middenvelder van Real Madrid erg blij mee. De Kroaat liet onder anderen Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann en Lionel Messi achter zich. Na afloop van de ceremonie zette Modric verschillende mensen in het zonnetje, onder wie Wesley Sneijder, die in de ogen van Modric in het verleden de prijs eveneens had moeten winnen.

"Ronaldo en Messi zijn al tien jaar van een ongekend niveau, maar er waren meer spelers die de Ballon d'Or verdienden te winnen, zoals Xavi, Andrés Iniesta en Wesley Sneijder", zei Modric na het gala, geciteerd door de BBC en France Football. "Helaas wonnen zij niet, maar nu vonden de mensen het wél tijd voor een andere winnaar.”

“Dit is een zege voor het voetbal en deze prijs is ook voor degenen die de Ballon d'Or verdienden te winnen, maar de prijs niet kregen”, stelt Modric, die in 2016 van Zinédine Zidane te horen kreeg dat de Fransman erin vertrouwde dat de middenvelder de prijs kon pakken. “Toen Zidane in januari 2016 coach werd van Real, riep hij mij na de training naar zijn kantoor.”

“Hij vertelde hoe hij mij zag als speler en wat hij van mij verwachtte. Hij zei dat ik een belangrijke speler voor hem was en dat hij mij bovendien zag als een speler die de Ballon d'Or kon winnen”, aldus Modric. De laatste keer dat iemand anders dan Messi of Ronaldo de Ballon d'Or in ontvangst mocht nemen was in 2007, toen de Braziliaanse middenvelder Kaká de prijs won.