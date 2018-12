‘Talenten van andere clubs worden nadrukkelijker op de kaart gezet’

Tonny Vilhena speelde zondag een uitstekende wedstrijd tegen PSV. De middenvelder ging de duels fanatiek aan en wist samen met zijn ploeggenoten de slag op de middelste linie te winnen. John de Wolf heeft genoten van Vilhena en waardeert de kwaliteiten van de linkspoot, zo vertelt hij in het Algemeen Dagblad.

De 23-jarige Vilhena heeft in het verleden de nodige kritiek moeten incasseren. Volgens De Wolf heeft dat deels te maken met ‘Rotterdamse nuchterheid’: “We praten hier niet snel in superlatieven. Beide beentjes op de grond, volgende week eerst maar eens bevestigen. Waar talenten van andere clubs misschien wel eens wat nadrukkelijker op de kaart worden gezet. Dat klopt wel, ja.”

Volgens de oud-verdediger is er waarschijnlijk vooral gekeken naar wat Vilhena ‘niet kan’ in plaats van wat hij wel beheerst. “We willen in Vilhena misschien graag een type-Zinéine Zidane zien, terwijl hij eerder een soort N’Golo Kanté is”, besluit De Wolf, die met Feyenoord in 1993 kampioen werd.

Vilhena komt uit de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in januari 2012 zijn debuut in het eerste elftal. Inmiddels staat de linkspoot na 235 wedstrijden op 35 doelpunten en 23 assists. Zijn contract in De Kuip loopt nog tot de zomer van 2020 door.