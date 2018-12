Go Ahead Eagles pijnlijk onderuit; FC Den Bosch de nieuwe koploper

FC Den Bosch is de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie. De club uit Noord-Brabant kwam op bezoek bij Jong FC Utrecht niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Een punt is genoeg voor de koppositie, omdat Go Ahead Eagles pijnlijk onderuit ging in Eindhoven. De ploeg van trainer John Stegeman keek na 45 minuten spelen tegen een 3-0 achterstand aan en verloor met 5-1.

Jong PSV - Go Ahead Eagles 5-1

Go Ahead had tegen de Eindhovenaren een goede mogelijkheid om afstand te nemen van de rest van de top van de Keuken Kampioen Divisie, maar Jong PSV had er maandagavond veel zin in. Zo had Joël Piroe de score al na vijf minuten kunnen openen. De spits trof echter de lat. Na bijna twintig minuten was het wel raak voor Jong PSV. Bij een snelle uitbraak zette Piroe Cody Gakpo vrij voor de keeper, waarna de aanvaller rustig bleef. Daarna ging het hard voor Jong PSV.

Zakaria Aboukhlal scoorde na een mooie voetbeweging de 2-0 en nog voor rust maakte Ramon Pascal Lundqvist de 3-0, na goed voorbereidend werk van Aboukhlal. Waar na rust Piroe verzuimde de 4-0 te maken, scoorde Go Ahead even later de 3-1 via Givan Werkhoven. Lang kon de koploper niet genieten van het doelpunt, want bepaalde Gakpo de eindstand op 5-1 door twee keer te scoren. De aanvaller scoorde zodoende negen keer in zijn laatste vier duels.

Jong FC Utrecht - FC Den Bosch 1-1

Onder leiding van trainer Wil Boessen is Den Bosch bezig aan een ongekend seizoen. De Brabanders presteren boven verwachting, maar hadden het maandagavond niet eenvoudig in Utrecht. Al na tien minuten spelen kwam de thuisploeg op voorsprong via Sylla Sow. Sam Kersten miste de bal, waarna Jonas Arweiler kon profiteren en de bal aflegde op Sow, die doelman Wouter van den Steen liet vissen. Den Bosch kreeg vervolgens grote kansen om de stand gelijk te trekken, maar de aanvallers faalden in de afronding.

In het tweede bedrijf waren er kansen over en weer, maar was het de bezoekers die de stand gelijktrokken. Een kwartier voor tijd werd een voorzet doorgekopt door Kersten en afgerond door Rauno Sappinen. Hij redde een punt voor zijn ploeg en zorgt er met zijn doelpunt voor dat FC Den Bosch de nieuwe koploper van de Keuken Kampioen Divisie is.