FA start onderzoek naar Tottenham wegens bananenschil; dader opgepakt

Arsenal wist zondagmiddag de tumultueuze derby tegen Tottenham Hotspur met 4-2 te winnen. Pierre-Emerick Aubameyang nam twee treffers voor zijn rekening namens the Gunners en vierde zijn eerste voor de meegereisde aanhang van the Spurs. Daarbij werd een bananenschil naar de Gabonese spits gegooid, waardoor Tottenham Hotspur een straf van de Engelse voetbalbond (FA) kan verwachten.

Na het eerste doelpunt werden er verschillende voorwerpen vanuit het publiek gegooid en op beelden is te zien dat daar een bananenschil tussen zat. Er is gebruik van camerabeelden gemaakt om de gooier van de bananenschil op te pakken. Verder zijn er rond de derby nog zes arrestaties verricht, allemaal voor het verstoren van de openbare orde. Twee van de arrestanten zijn Arsenal-fans, die rookpotten afstaken.

De FA zal het incident onderzoeken en Tottenham heeft in een officieel statement de actie reeds veroordeeld. “Dit soort gedrag is natuurlijk compleet onacceptabel en de dader zal bestraft worden met een stadionverbod”, laat een zegsman van the Spurs weten aan the Guardian. Overigens ging het er in het veld bij vlagen ook heetgebakerd aan toe. Na de 1-1 van Eric Dier brak er een opstootje uit aan de zijkant van het veld, waarbij Tottenham-assistent Jesús Pérez en Arsenal-middenvelder Mattéo Guendouzi betrokken waren.

“Na de 1-1 was er een opstootje, maar ik weet niet precies wat er gebeurde. Toen ik daar aankwam, was de boel al rustig. Soms komen dit soort situaties nu eenmaal voor, ik wilde de boel sussen. Ik weet niet of het kwam door het juichen van Dier, ik heb het uiteindelijk ook niet gevraagd in de rust”, sprak Tottenham-manager Mauricio Pochettino na afloop. Dier kreeg uiteindelijk een gele kaart, omdat hij volgens de scheidsrechter de aanstichter was van het opstootje.