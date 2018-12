Sam Larsson maakt eerste doelpunt: ‘Hij was een beetje Eden Hazard-achtig’

Sam Larsson maakte zondagmiddag tegen PSV zijn eerste competitiedoelpunt dit seizoen voor Feyenoord en had daarmee een groot aandeel in de 2-1 zege op de koploper uit Eindhoven. De Zweedse linksbuiten tekende na ruim een halfuur voor de 2-0, door na balverlies van Luuk de Jong Jeroen Zoet op schitterende wijze te verschalken van buiten het strafschopgebied. Larsson kan na afloop rekenen op de complimenten ploeggenoot Steven Berghuis.

"We maakten twee geweldige goals, dat was twee keer kwaliteit. Ik ben vooral blij voor Sam, hij heeft laten zien wat hij kan", is hij voor de camera van FOX Sports vol lof over zijn Zweedse collega. "Hij is namelijk écht een goede voetballer. Als ik hem spreek, merk ik dat hij zelf ook nog niet echt heel erg blij is. Maar die jongen is écht goed, dus dit is leuk voor hem."

"Hij was een beetje Eden Hazard-achtig", zei Larsson zelf over zijn doelpunt tegen FOX Sports. In gesprek met RTV Rijnmond uit hij zijn tevredenheid over met name de eerste helft, waarin behalve hijzelf ook Nicolai Jörgensen scoorde voor Feyenoord. "De eerste helft was erg sterk van ons. In de tweede helft was het minder", erkent Larsson.

Via Steven Bergwijn deed PSV na rust nog wel wat terug, maar verder dan die aansluitingstreffer kwam de koploper niet meer. "We verdedigden goed, ondanks dat PSV een aantal kansen kreeg. Al met al was het een goede wedstrijd. We begonnen sterk en kregen het publiek achter ons. Het geeft een geweldig gevoel. Ik was zelf een beetje moe op het eind, maar ik denk dat dat normaal is", besluit Larsson.