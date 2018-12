Robben kondigt afscheid aan: ‘Het is mooi geweest’

Arjen Robben bevestigt dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen bij Bayern München. De 34-jarige aanvaller maakt zondagmiddag op een fanbijeenkomst in Kersbach bekend dat hij afscheid gaat nemen. Robben weet nog niet wat hij volgend seizoen gaat doen: hij erkent dat er aanbiedingen zullen komen en heeft nog geen knoop doorgehakt.

"Dit is mijn laatste jaar hier", wordt Robben geciteerd door Sport1. "Het is mooi geweest." De routinier vertelt het besluit om afscheid te nemen een paar weken geleden te hebben genomen. Ik denk dat dit het juiste is om te doen en het nu kenbaar te maken. "Het is wel een hele stap. Ik ben tien jaar bezig bij de club en heb hier prachtige jaren gehad."

We gaan ook nog voor een geweldig slot tot aan de zomer. Het is gewoon bijzonder dat ik op mijn leeftijd nog steeds op dit topniveau kan spelen en nog zo’n wedstrijd als dinsdag tegen Benfica op de mat kan leggen", zegt Robben volgens het Algemeen Dagblad. Eerder op de zondag gaf president Uli Hoeness al aan dat Robben en aanvalspartner Franck Ribéry 'waarschijnlijk' na dit seizoen vertrekken; het tweetal heeft een aflopend contract.

Robben is bezig aan zijn tiende seizoen bij Bayern. Vorig seizoen beschikte hij ook over een aflopend contract, maar toen werd op de dag voor de laatste competitiewedstrijd een nieuwe verbintenis aangegaan. Sinds 2009 kwam Robben tot 198 duels in de Bundesliga, waarin hij 98 keer scoorde. Ribéry was sinds 2007 goed voor 259 duels en 80 treffers.

Onlangs schreef Kicker al dat een verjongingskuur aanstaande is in München. De roep om vernieuwing is groot, nu Bayern bezig is aan een teleurstellend seizoen. De club staat derde in de Bundesliga en sommigen wijzen als verklaring naar het feit dat Bayern de oudste selectie van de competitie heeft. "Ik krijg natuurlijk ook mee dat de discussie begint te ontstaan over 'de oudjes' bij Bayern, enzo. De fans weten nu hoe ik erin sta", aldus Robben.