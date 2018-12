Bruma wil weg bij Wolfsburg: ‘Ook voor verhuur sta ik zeker open’

Jeffrey Bruma is op een zijspoor beland bij VfL Wolfsburg en overweegt een vertrek bij de club uit de Bundesliga. Dat laat de 27-jarige verdediger zaterdag weten in een interview met het Eindhovens Dagblad. Bruma moet genoegen nemen met een plek op de bank. Dat zint hem niet en een transfer in januari lijkt de enige oplossing.

Bruma maakte in de zomer van 2016 voor circa 11,5 miljoen euro de overstap van PSV naar Wolfsburg. Waar hij in zijn eerste twee seizoenen nog regelmatig in actie kwam, speelde hij dit seizoen in alle competities nog geen minuut. “Ik voel me na een blessure alweer geruime tijd fit, maar de trainer maakt een andere keuze voor de basis. Daarom ga ik in de winterstop rondkijken of een stap naar een andere club mogelijk is”, aldus Bruma.

“Ik heb de ambitie om te spelen en ik vind dat je je dan ook moet durven uitspreken. De beslissing van de coach respecteer ik en het heeft ook niks met de club of de mensen hier te maken, maar ik wil gewoon weer aan voetballen toekomen. Ik heb er vertrouwen in dat dat goedkomt en dat we een oplossing vinden”, vervolgt de 25-voudig Oranje-international. Bruma kreeg te maken met blessureleed, maar heeft die periode achter zich gelaten. Fysiek is hij weer helemaal in orde. “Toch kiest de trainer op dit moment voor andere spelers. Daarom sta ik open voor iets anders.”

“Ik heb hier na dit seizoen nog een contract voor twee jaar en ook voor verhuur sta ik zeker open. In de zomer is de markt een stuk breder en zijn er misschien meer opties”, aldus Bruma, die een terugkeer naar PSV niet uit wil sluiten. “Dat is op dit moment niet de meest logische optie, maar ik sluit nooit bij voorbaat deuren die nog open kunnen gaan.”