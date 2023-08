Bruma: ‘De getrouwde jongens van Oranje hadden wel wat uit te leggen’

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 19:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:51

Jeffrey Bruma blikt dinsdag in Fresia & Milan Parkeren de Bus van ESPN terug op een geruchtmakend incident tijdens een trip van het Nederlands elftal naar Brazilië in juni 2011. Er doken destijds foto's op in De Telegraaf van onder meer John Heitinga, Dirk Kuijt, Erik Pieters en Klaas-Jan Huntelaar die aan het dansen waren met enkele Braziliaanse dames. Jaren later geeft Bruma toe dat hij ook aanwezig was op het veelbesproken feestje van de internationals.

"Ik was ook mee uit. En ik heb alles gezien, wat ik mocht zien en wat ik niet mocht zien", erkent Bruma, tegenwoordig actief voor RKC Waalwijk, met een lach op zijn gezicht. "Het was een dompertje, vooral de volgende ochtend. Ik zal het je uitleggen, het was heel speciaal. Ik lag in bed en het was om 10.00 uur ontbijten. En ik sta in de lift met drie andere jongens, ik weet niet meer wie het waren. En het was heel stil. Ik had nog geen telefoon geopend of berichtjes gelezen. Er was alleen een feestje geweest en iedereen was een beetje brakjes. En iedereen moest een beetje bijkomen."

?? Jeffrey Bruma over de foto's van het Nederlands elftal tijdens het uitgaan in Brazilië ?????? "Er waren een aantal jongens getrouwd, die hadden wel wat uit te leggen thuis..." ?? — ESPN NL (@ESPNnl) August 29, 2023

"Maar de gezichten in de ontbijtzaal waren heel serieus", graaft Bruma verder in zijn geheugen. "De teammanager (Hans Jorritsma, red.) stond op en zei: 'Jongens, de trainer komt zo, we moeten dingen bespreken van gisteravond'. Ik dacht: Huh, gisteravond? En toen kreeg ik door dat er iets in het nieuws was geweest. We hadden een vrije avond en gingen naar een nachtclub, en er werd gezegd dat er een clubfotograaf was. Die dus rondliep met een camera op haar borst. Maar die vrouw werkte dus voor een roddelblad, die de foto's dus ook weer aan De Telegraaf verkocht", verklaart de verdediger waarom er in Nederland een rel ontstond.

"En er werden dus foto's gemaakt van momenten die niet heel rooskleurig waren. En die de volgende ochtend dus in het nieuws terechtkwamen in Nederland, waardoor mensen wat uit te leggen hadden." Presentator Milan van Dongen wil weten wie er bij Oranje het ergste aan toe was, om vervolgens zelf Kuyt en Heitinga naar voren te schuiven. "Er waren een aantal jongens getrouwd destijds, en die hadden wel wat uit te leggen", vult Bruma aan. "Ik was single, dus ik kon doen wat ik wilde. En als jonkie gedraag je je rustig. Ik had niets uit te leggen aan het thuisfront. Maar het was wel heftig dat die vrouw foto's maakte en zichzelf zelfs voorstelde. Ze pakte alles wat ze kon pakken, dus ook de minder fraaie beelden", aldus de 25-voudig international van Oranje.

De beruchte foto van de Oranje-internationals in het Braziliaanse nachtleven.