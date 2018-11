Dani Alves fulmineert: ‘Dit is de grootste schande die ik ooit heb gezien’

De return van de finale van de Copa Libertadores tussen River Plate en Boca Juniors wordt op zondag 9 december gespeeld in het Santiago Bernabéu en daar is Dani Alves niet blij mee. De CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, vond het stadion van Real Madrid een goede optie na de commotie rond het duel in Argentinië, maar de Braziliaanse back kan dit besluit niet geloven.

“Voor mij is het spelen van Boca tegen River buiten Zuid-Amerika de grootste schande die ik ooit heb gezien. Als voetballer, als Zuid-Amerikaan en als iemand die de sport beleeft met passie en respect. Het lijkt mij dat de mensen die hier niets mee te maken hebben, niet hoeven te boeten voor een paar idioten”, doelt de routinier van Paris Saint-Germain via Instagram op de ongeregeldheden van afgelopen zaterdag.

Het duel werd toen afgelast na een aanval op de teambus van Boca Juniors. De bus werd bekogeld door supporters van River Plate en daarbij raakten meerdere spelers van de tegenstander gewond. “Misschien was dit voor de rest van de mensen wel de enige kans om Boca en River in een finale te zien en nu is dat niet mogelijk, omdat het is verhuisd naar Europa.”

“Als een Zuid-Amerikaan en liefhebber van voetbal en gezonde rivaliteit, voel ik de drang mij uit te spreken. Ik hoop dat het niet in Madrid gaat plaatsvinden. Uit naam van het voetbal. Je kan de idioten geen lesje leren door ze iets te ontnemen, je leert ze iets door het goede voorbeeld te geven”, besluit de Braziliaan. De twee clubs hebben al aangegeven dat ze tegen het besluit van de CONMEBOL in beroep gaan.