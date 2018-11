Copa Libertadores-finale in Santiago Bernabéu; fikse straf voor River Plate

De return van de finale van de Copa Libertadores tussen River Plate en Boca Juniors wordt op zondag 9 december om 20.30 uur gespeeld in het Santiago Bernabéu, het stadion van Real Madrid. De Spaanse topclub speelt dat weekeinde een uitwedstrijd tegen Huesca. De CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse voetbalbond, heeft donderdagavond laat via een officieel statement bekendgemaakt ook fikse straffen aan River Plate te hebben uitgedeeld.

De wedstrijd tussen River Plate en Boca Juniors zou afgelopen zaterdag plaatsvinden in het stadion van River Plate, maar werd afgelast na een aanval op de teambus van Boca Juniors. De bus werd bekogeld door supporters van River Plate en daarbij raakten meerdere spelers van Boca Juniors gewond. De wedstrijd tussen de aartsrivalen zou daarom op zondag alsnog worden gespeeld, maar werd vervolgens tot nader order uitgesteld.

De CONMEBOL heeft River Plate een boete van omgerekend 350.000 euro opgelegd. De club uit Buenos Aires moet bovendien de eerstvolgende twee door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond georganiseerde duels zonder publiek afwerken. Boca Juniors had al laten weten beroep te zullen aantekenen en is bereid om zelfs bij het CAS aan te kloppen, in de hoop een formele nederlaag van River Plate te forceren. De CONMEBOL wil hier geen medewerking aan verlenen, zo laat men in een communiqué weten.

Het eerste duel tussen de twee ploegen uit Buenos Aires eindigde eerder deze maand in een 2-2-gelijkspel in La Bombonera, het stadion van Boca Juniors. De winnaar van de tweestrijd kan meteen door naar Abu Dhabi waar op 12 december het WK voor clubteams begint en waar ook de kampioen van Zuid-Amerika verwacht wordt. De winnaar van de Copa Libertadores stroomt pas in bij de halve finales op 18 december.