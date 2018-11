'Monster' De Vrij de hemel in geprezen: ‘Dat intimideerde de tegenstanders'

Mauricio heeft veel bewondering voor zijn voormalig collega Stefan de Vrij. De Braziliaanse verdediger, tegenwoordig actief bij Johor DT in Maleisië, speelde bij Lazio samen met de Oranje-international. “We hadden een zeer goede verstandhouding”, laat de dertigjarige stopper weten in een interview met ESPN.

“We zorgden ervoor dat Lazio weer in de Champions League terechtkwam na zes jaar, waarbij wij voor Napoli eindigden, onze grote rivaal dat seizoen”, vertelt Mauricio, die Lazio in oktober inruilde voor het avontuur in Azië. Afgelopen zomer had De Vrij de Romeinse club al ingeruild voor een dienstverband bij Internazionale.

“Stefan is een geweldige verdediger. Hij verdient het om bij een grote club te zitten. Hij is lang, sterk en snel. Hij rent ontzettend veel. Hij is een monster! Hij beschikt ook over uitstekende technische kwaliteiten en weet als geen ander een bal te spelen. Dat is vaak het verschil tussen hem en andere spelers. Hij is een kalme verdediger en raakt nooit geïrriteerd.”

Mauricio vertelt dat een wedstrijd bij Napoli de status van De Vrij bij Lazio veranderde. “Toen werd hij een idool. Hij is een geweldig persoon en een geweldige vriend. Ik zei altijd dat hij te veel trainde, hij was altijd een uur voor de training al hard aan het werk. Dat is typisch voor Nederlandse spelers. Zij zijn altijd toegewijd en bereid hard te werken.”

“Het is een serieuze jongen en lachte niet zoveel. Dat intimideerde de tegenstanders ook. Hij zei ook dat hij van Brazilië houdt toen hij op het WK (van 2014, red.) actief was. Hij hield van het eten. Hij zei ook dat de Braziliaanse vrouwen prachtig waren. Wij waren eigenlijk altijd samen, samen met Felipe Anderson”, memoreert Mauricio.