Nicolás Tagliafico kan zondag prestatie van Wesley Sneijder in 2007 evenaren

Ajax heeft sinds de 3-0 nederlaag tegen PSV op 23 september liefst elf van de dertien officiële duels gewonnen; alleen Bayern München (1-1) en Benfica (1-1) werden niet door de Amsterdammers verslagen. ADO Den Haag maakte vorige week bij PEC Zwolle (2-3) een einde aan een serie van vijf officiële duels op rij: vier overwinningen, een remise. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff Arena, zondagmiddag vanaf 12.15 uur.

O De laatste twee Eredivisie-ontmoetingen tussen Ajax en ADO Den Haag eindigden in een gelijkspel. De laatste keer dat dit duel in drie opeenvolgende competitiewedstrijden geen overwinning opleverde, was in de periode 2004/05: drie keer.

O ADO Den Haag staat al 360 speelminuten droog in de Johan Cruijff Arena. De laatste ADO-speler die op bezoek in Amsterdam tot scoren kwam, was Tom Beugelsdijk op 13 april 2014.

O Ajax is ongeslagen in de laatste 24 thuisduels in alle competities: 22 zeges, 2 remises. De laatste reeks van minimaal 25 thuiswedstrijden dateert van maart 1995-maart 1996; toen 27 duels op rij.

O Nicolás Tagliafico gaf in elk van zijn laatste drie competitieduels een assist. De linksback kan de eerste Ajacied worden die dat in vier opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden doet sinds Wesley Sneijder in 2007.

O Ajax wist de nul te houden in de laatste acht thuiswedstrijden in alle competities. De Amsterdammers noteerden sinds de invoering van het betaald voetbal één keer negen clean sheets op rij in thuisduels: februari-mei 1971.

O Van de 93 Eredivisiespelers die dit seizoen minimaal vijftien dribbels ondernamen, deed niemand dat met zo’n hoog slagingspercentage als Frenkie de Jong: 84%, 16 van de 19.

O Alleen De Graafschap (26.8) en sc Heerenveen (25.5) gaven dit Eredivisieseizoen op basis van Expected Goals tegen grotere kansen weg dan ADO Den Haag (25.0).

O Abdenasser El Khayati was met zijn tien doelpunten en vier assists verantwoordelijk voor dertien van de vijftien punten van ADO Den Haag dit seizoen, meer dan iedere andere Eredivisie-speler.

O Spelers van ADO waren dit seizoen al 167 keer slachtoffer van een overtreding. Alleen spelers van Vitesse incasseerden meer overtredingen (175).

O Fons Groenendijk zag zijn ploegen in zes Eredivisie-duels met Ajax slechts één treffer noteren. Dat is het gedeeld laagste aantal tegen alle ploegen die de oefenmeester trof als tegenstander.