Van Bronckhorst: ‘Als dat zo is, maken we een kans om van PSV te winnen’

Feyenoord hoopt zondag PSV van de eerste punten te beroven dit seizoen. De Eindhovenaren gaan na dertien wedstrijden nog altijd zonder puntverlies aan kop in de Eredivisie. Met een wedstrijd minder hebben de Rotterdammers een achterstand van dertien punten en trainer Giovanni van Bronckhorst heeft er alle vertrouwen in dat dat gat zondag in De Kuip verkleind kan worden.

Van Bronckhorst gaat ervan uit dat Feyenoord een goed resultaat kan behalen tegen PSV. “Ik denk dat we vaker goed hebben gespeeld tegen PSV”, zegt de trainer van de nummer drie van de Eredivisie in gesprek met FOX Sports. “Ook in de Johan Cruijff Schaal aan het begin van dit seizoen. Het is wel een ploeg die in vorm is en verdiend bovenaan staat. We weten wat ons te doen staat en dat het een moeilijke wedstrijd wordt, maar ik denk dat we in staat zijn om van PSV te winnen.”

PSV gaat ongeslagen aan kop en Van Bronckhorst beseft dan ook dat zijn ploeg een perfecte wedstrijd moet spelen om de punten in De Kuip te houden. “We moeten zondag de hele wedstrijd top zijn. Top in de zin van de tactiek en het niveau dat we moeten halen. Als dat zo is, dan maken we een kans om van PSV te winnen”, besluit Van Bronckhorst, die het zondag mogelijk moet doen zonder Eric Botteghin. De Braziliaanse verdediger sloot de training woensdag vroegtijdig af. Het is volgens RTV Rijnmond nog niet bekend wat de mandekker mankeert.