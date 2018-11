‘De Gea heeft aanbieding van zeventig miljoen euro op zak’

David de Gea is bezig aan zijn laatste seizoen bij Manchester United, zo vermoedt de Daily Mirror. De doelman beschikt over een aflopend contract op Old Trafford en zou vanaf het seizoen 2019/20 aan de slag kunnen bij Paris Saint-Germain. In Parijs ligt zeventig miljoen euro klaar voor De Gea, aldus de boulevardkrant zondagochtend.

Manchester United onderneemt pogingen om De Gea voor de lange termijn vast te leggen, maar de onderhandelingen verlopen stroef. De Spanjaard lijkt voorlopig niet van zins om bij te tekenen; trainer José Mourinho erkende vorige maand 'niet zeker' te zijn van de contractverlenging van zijn pupil. De terughoudendheid van De Gea heeft volgens de Daily Mirror te maken met het aanbod van PSG.

De Gea kan in het Parc des Princes jaarlijks 17,5 miljoen euro gaan verdienen, wat neerkomt op 70 miljoen euro over een contractperiode van vier seizoenen. Als de Financial Fair Play-regels een obstakel vormen, zou PSG zelfs bereid zijn om Neymar aan Real Madrid te verkopen en het team volledig om Kylian Mbappé heen te bouwen. De Gea wilde zelf ook lang naar Real Madrid, maar dat lijkt geen optie meer nadat die club Thibaut Courtois haalde.

Juventus werd deze week ook in verband gebracht met De Gea. De Italianen zouden echter gelukkig zijn met eerste keus Wojciech Szczesny en hebben daarom geen concrete plannen om De Gea los te weken uit Manchester. Ondertussen zou Manchester United al rondkijken voor mogelijke opvolgers van De Gea. Jordan Pickford, de eerste doelman van het Engelse nationale team en van Everton, is een van de kandidaten.