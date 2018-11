‘Feyenoord doet het niet heel veel slechter dan voorgaande jaren’

FC Groningen gaat zondag op bezoek bij Feyenoord en dat is voor Danny Buijs een bijzondere wedstrijd. De oud-middenvelder speelde in de jeugd bij de Rotterdammers en keerde er in 2006 terug, om er drie seizoenen te blijven voetballen. Met Robin van Persie speelde Buijs nog samen in de jeugd.

“Met een belangrijke rol voor Robin pakten we toen de titel. Je kon toen al zien dat hij extreme kwaliteiten had. Ik gun niemand een blessure, maar Van Persie wel of niet bij Feyenoord, dat scheelt”, zo wordt Buijs geciteerd door De Telegraaf. Van Persie zal zondag inderdaad niet in actie komen in De Kuip.

“Van Persie is er dan nu niet bij, maar met hem, Nicolai Jörgensen en Steven Berghuis heeft Feyenoord nog steeds enorm veel creativiteit en scorend vermogen in de aanval en daar houdt het ook niet mee op”, weet de 36-jarige Buijs, die eraan toevoegt dat Feyenoord niet in paniek hoeft te raken.

De Kuipbewoners staan derde, maar hebben respectievelijk acht en dertien punten minder dan Ajax en koploper PSV. “Ajax en PSV zijn extreem goed dit jaar. Dat wil alleen niet zeggen dat Feyenoord het heel veel slechter doet dan voorgaande jaren.”