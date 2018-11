Xavi: ‘Guardiola kan in Manchester hetzelfde doen als bij Barcelona’

Xavi won bij Barcelona met Josep Guardiola als trainer in vier jaar tijd een hoop prijzen in het Camp Nou en de middenvelder is ervan overtuigd dat de trainer eenzelfde soort prestatie kan neerzetten bij Manchester City. Guardiola won bij Barcelona in vier jaar liefst elf grote prijzen, waaronder drie landstitels en tweemaal de Champions League. Xavi speelde een belangrijke rol in de succesvolle periode en hij denkt dat Guardiola ook in Engeland kan eindigen met een groot aantal prijzen.

Nadat Guardiola in zijn eerste seizoen bij Manchester City naast de Engelse landstitel greep, won hij vorig seizoen de Premier League met een recordaantal punten. Ook de Carabao Cup werd in de wacht gesleept en Xavi verwacht dat er nog meer aan zit te komen. “Pep gaat Manchester City alleen maar beter maken”, laat hij weten in gesprek met de Daily Express. “Iedereen was onder de indruk van de manier waarop ze vorig jaar kampioen werden, maar er komt meer aan. Hij zoekt altijd naar manieren om te verbeteren. Het volgende doel is de Champions League en ik denk dat ze die prijs onder hem gaan pakken.”

“Hij heeft bij Barcelona iets opgebouwd dat altijd herinnerd zal worden in de geschiedenis van het voetbal. Hij kan hetzelfde doen in Manchester”, vervolgt Xavi. “In het voetbal gaat het er niet alleen om wat je bereikt, maar ook hoe je het bereikt. Manchester City speelt geweldig voetbal en ik weet zeker dat de spelers genieten van hun eigen spel op de training en tijdens wedstrijden. Iedereen is veel vaker aan de bal dan voor de tijd van Pep. En dan niet alleen de aanvallers, maar iedereen in het team.”