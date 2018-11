Klaassen: ‘Het is onmogelijk om mij met Xavi en Kroos te vergelijken’

Wijlen Johan Cruijff liet zich in 2014 lovend uit over Davy Klaassen. Nummer 14 zei dat Klaassen uitermate geschikt was om centraal op het middenveld te voetballen bij Ajax. “Voor deze positie moet je positioneel sterk zijn, in staat om de balsnelheid te controleren en daarnaast de techniek hebben om met deze balsnelheid om te gaan. Xavi, Toni Kroos en Davy Klaassen kunnen dat.”

Cruijff voegde eraan toe dat de aanname van Klaassen vrijwel altijd goed is, hij beide benig is, zelden balverlies lijdt en dat het speltempo meteen stijgt wanneer Klaassen in de as speelt. Klaassen is nu 25 jaar, mislukte bij Everton en transfereerde naar Werder Bremen. Het niveau van spelers als Xavi en Kroos heeft de zestienvoudig international van het Nederlands elftal dus niet meer gehaald.

Volgens Klaassen is het ook ‘onmogelijk’ om hem met spelers als Xavi en Kroos te vergelijken, zo reageert hij in een interview met Omnisport: “Maar ik denk dat het sowieso onmogelijk is om iemand met Xavi en Kroos te vergelijken. Ik denk dat dat onmogelijk is omdat zij een van de beste middenvelders van de wereld zijn.”

“Ja, het is leuk dat hij (Cruijff, red.) dat gezegd heeft, maar de vergelijking is onmogelijk.” Met Werder neemt Klaassen het zondag op tegen SC Freiburg en daarna staat het duel met Bayern München op het programma. “We moeten ons eigen spelletje spelen en ons niet te veel aan Bayern aanpassen. Als we ons eigen spel spelen, dan hebben we een kans.” Werder staat na elf speelronden op de zevende plaats in de Bundesliga.