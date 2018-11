PSG houdt hart vast: Neymar en Mbappé vallen geblesseerd uit

Paris Saint-Germain is dinsdagavond opgeschrikt door blessures van Neymar en Kylian Mbappé. Beide sterspelers begonnen in oefenduels van respectievelijk Brazilië en Frankrijk in de basis, maar moesten zich nog in de eerste helft laten vervangen. Ofschoon over de ernst van beide blessures nog niets bekend is, zullen de zorgen bij PSG groot zijn.

De Franse topclub speelt volgende week woensdag in de Champions League namelijk de cruciale wedstrijd tegen Liverpool. PSG staat na vier groepsduels met vijf punten derde in Groep C en zal alle zeilen moeten bijzetten om zich te plaatsen voor de knock-outfase van het miljardenbal. Napoli en Liverpool hebben beide na vier duels zes punten; Rode Ster Belgrado is met vier punten hekkensluiter.

Neymar verscheen dinsdag in de thuishaven van Milton Keynes Dons aan de aftrap van de oefenwedstrijd van Brazilië tegen Kameroen, maar de duurste voetballer ter wereld moest de strijd al na acht minuten staken. Neymar greep na een individuele actie naar de lies en moest zich onmiddellijk laten vervangen door Richarlison. Ofschoon de dribbelaar naar de lies greep, heeft hij volgens Rede Globo een bovenbeenblessure opgelopen.

Nog geen uur later viel ook aanvalscompagnon Mbappé geblesseerd uit tijdens de vriendschappelijke interland tussen Frankrijk en Uruguay. De negentienjarige aanvaller kwam na een grote kans in botsing met doelman Martín Campaña, waarna een lelijke val volgde. Mbappé greep direct naar de schouder en werd uiteindelijk vervangen door Florian Thauvin