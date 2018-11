Football Leaks: Engelse fiscus zit achter Dusan Tadic aan

De Engelse fiscus zit naar verluidt achter Dusan Tadic aan. De aanvallende middenvelder van Ajax zou als speler van Southampton enkele tonnen aan belasting hebben ontdoken, zo meldt het Kroatische Nacional dinsdagavond op basis van documenten van Football Leaks.

Tadic stond tussen 2014 en 2018 vier seizoenen onder contract bij Southampton en incasseerde in die periode ongeveer 813.000 euro aan inkomsten uit portret- en marketingrechten. De dertigjarige Serviër zou dat geld hebben doorgesluisd naar het Zwitserse Rasport Management AG en ontweek daarmee ongeveer 415.000 euro aan belasting.

Rasport Management AG is eigendom van Zdravko Mamic, voormalig directeur van Dinamo Zabgreb en omstreden vanwege zijn rol bij tal van transfers. Het bedrijf is gevestigd in het Zwitserse kanton Obwalden en staat bekend om zijn gunstige belastingklimaat. Mamic kreeg onlangs een celstraf van zesenhalf jaar opgelegd.

Tadic handelde door zijn inkomsten uit portret- en marketingsrechten door te sluizen naar Rasport Management AG in strijd met de wet, waardoor de Engelse autoriteiten inmiddels een onderzoek zijn gestart. Behalve Tadic hebben ook Mateo Kovacic (dit seizoen door Real Madrid verhuurd aan Chelseal) en Dejan Lovren (Liverpool) zich op vergelijkbare in de nesten gewerkt, meldt Nacional.