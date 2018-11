Briefje van Koeman leidt doelpunt in: ‘Het heeft goed uitgepakt’

Virgil van Dijk is trots op het Nederlands elftal. De aanvoerder zorgde maandagavond zelf voor de gelijkmaker tegen Duitsland (2-2), waardoor Oranje zich als groepswinnaar plaatste voor de finaleronde van de Nations League. Van Dijk erkent dat Oranje geen goede wedstrijd speelde, maar prijst zijn ploeggenoten voor de getoonde veerkracht.

"Het was vandaag allemaal net niet", vat de verdediger samen voor de camera van de NOS. Hij merkt op dat Oranje er niet in slaagde om druk te zetten en dat de ploeg 'steeds een stapje te laat' was bij de doelpunten van Duitsland in de eerste helft. "We hadden moeite met hun beweeglijke spitsen en dat is iets waar we van moeten leren. Het is mooi dat we uiteindelijk een gelijkspel eruit slepen en ons kwalificeren voor de finaleronde."

Van Dijk werkte de bal uiteindelijk in de laatste paar seconden van de reguliere speeltijd binnen na voorbereidend werk van Tonny Vilhena. Dat hij voorin stond, was geen toeval: in de slotfase van de wedstrijd liet Van Dijk het verdedigen voor wat het was en bleef hij voorin staan. Dat was op advies van Ronald Koeman: een briefje van de bondscoach kwam via Kenny Tete en Matthijs de Ligt aan bij Van Dijk. "Daarop stond dat ik naar voren moest en de formatie waarmee we moesten spelen stond erop. Het pakte goed uit."

"Ik probeer samen met Luuk de Jong voor oorlog te zorgen daar. De bal viel goed en ik raak 'm heerlijk. Het is geweldig voor deze groep en een beloning voor ons harde en goede werk van de afgelopen periode", aldus Van Dijk. "We wilden ons na de rust meteen revancheren. We wilden elkaar niet laten vallen. We hebben karakter getoond en ik ben heel trots op dit team. We kunnen ons gaan voorbereiden op mooie wedstrijden."