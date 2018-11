Van Bommel beschermt aankoop: ‘We moeten niet te snel oordelen: het is niks’

Mark van Bommel hoefde niet lang te twijfelen, toen hij afgelopen zomer het voorstel kreeg om Phillip Cocu op te volgen als hoofdtrainer van PSV. Tijdens het WK in Rusland, waar Van Bommel als assistent-bondscoach werkzaam was bij Australië, werd Van Bommel benaderd. "Ik heb gelijk ja gezegd", vertelt hij aan PSV TV.

Van Bommel kwam over van PSV Onder-19, waarmee hij kampioen werd. Nadat hij terugkeerde van het WK, had hij amper een maand om PSV voor te bereiden op de strijd om de Johan Cruijff Schaal en de voorrondes van de Champions League. "Dan moet je heel snel schakelen. Het was de bedoeling dat ik gewoon PSV Onder-19 zou gaan doen, maar opeens veranderde alles", aldus Van Bommel.

"Het voordeel is: ik ken de club en de club kent mij. Daarom heb ik niet getwijfeld om het te doen", zegt de trainer, die is begonnen met twaalf overwinningen uit evenzoveel competitieduels. Vanwege de interlandbreak ligt de Eredivisie nu even stil, maar PSV'ers Denzel Dumfries en Steven Bergwijn hadden vrijdag een basisplaats bij Oranje tegen Frankrijk (2-0). Van Bommel zat 'ontspannen' voor de tv.

"Je zit te kijken hoe onze jongens het doen", geeft hij aan. "Die doen het uitstekend. Ik kan er echt van genieten als ik Steven en Denzel aan die rechterkant zie rennen." Zowel Dumfries als Bergwijn begon maandagavond echter niet in de basis tegen Duitsland. Op de rechtsbackpositie krijgt Kenny Tete de voorkeur, terwijl Quincy Promes de rechtsbuiten van Oranje is vanwege een enkelblessure bij Bergwijn.

In het interview gaat Van Bommel ook in op de situatie van Maximiliano Romero. De aanvaller, die aan het begin van dit jaar voor ruim tien miljoen euro werd overgenomen van Vélez Sarsfield, heeft mede door blessures nog weinig indruk kunnen maken. We moeten niet vergeten dat hij nog maar negentien jaar is. Hij heeft een prijskaartje aan zich hangen en dat sleept hij mee, maar we moeten niet te snel oordelen: het is niks", benadrukt Van Bommel.