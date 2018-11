‘Mijn goal tegen het Nederlands elftal heeft me goed gedaan’

Olivier Giroud wist dit seizoen nog niet te scoren in de Premier League en is ook niet verzekerd van een basisplaats onder trainer Maurizio Sarri. Geruchten over een vertrek van de Fransman bij the Blues beginnen in de afgelopen maanden dan ook toe te nemen, maar Giroud is zelf van plan om voor zijn plek op Stamford Bridge te vechten, zo verzekert hij in gesprek met Téléfoot.

“Of ik aan een vertrek denk om mijn plaats bij de nationale ploeg niet in gevaar te brengen? Ik heb het gevoel dat we weer een paar maanden terug in de tijd zijn gegaan, toen ik deze vragen ook kreeg in de aanloop naar het WK. Ik ben vandaag de dag kalm, blij met onze WK-titel en ik kan veel dingen relativeren. Ik hoef mezelf niet onder extra druk te zetten. Natuurlijk ben ik wel een sportman en zou ik graag meer willen spelen”, legt hij uit.

“Maar ik zit bij een hele grote club, met grote spelers. Ik ga vechten voor mijn plek en op dit moment is een vertrek geen issue. Ik ga ervoor en reken er maar niet op dat ik op zal geven.” Giroud scoorde dit seizoen pas eenmaal voor Chelsea, tegen BATE Borisov in de Europa League. Zijn andere doelpunt in de huidige voetbaljaargang kwam namens les Bleus tegen Oranje in de Nations League: “Ik kwam laat terug van het WK, daarom begon Álvaro Morata in de basis.”

“Daarna scoorde ik in september tegen het Nederlands elftal, dat heeft me goed gedaan. Toen ik daarna terugkeerde bij Chelsea begon ik een aantal wedstrijden op rij in de basis. De coach heeft nu gezonde concurrentie terug weten te brengen in het team. Morata start nu weer en hij doet het goed. Het klopt dat we wat efficiënter kunnen zijn voor het doel, maar hij scoort nu en het gaat beter”, sluit Giroud af.