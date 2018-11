‘Ik had niet gedacht dat ik ooit een zwak voor die Memphis zou krijgen’

Het Nederlands elftal heeft maandagavond de eerste plaats in de groepsfase van de Nations League voor het grijpen. Minimaal een gelijkspel is genoeg voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman om Frankrijk en Duitsland onder zich te houden. Hugo Borst heeft er alle vertrouwen in na de wedstrijd van afgelopen vrijdag, waarin wereldkampioen Frankrijk met 2-0 opzij werd gezet. Echter, in zijn column voor het Algemeen Dagblad tempert hij de verwachtingen. “Zo goed als vrijdag wordt het niet hoor, vanavond tegen Duitsland.”

Volgens Borst kan Oranje in Gelsenkirchen niet afgaan. “Verliezen zou kunnen, gewoon omdat Duitsland heus goede spelers heeft. Maar echt beroerd spelen, zoals we anderhalf jaar geleden uit tegen Bulgarije nog deden, dat gaat niet meer gebeuren. Er is vrijdagavond structureel iets veranderd”, aldus Borst, die vindt dat Oranje volwassen is geworden.

Met name Memphis Depay heeft vrijdag een uitstekende indruk gemaakt op Borst. De aanvaller van Olympique Lyon bepaalde de eindstand vlak voor tijd vanaf elf meter op 2-0. “Ik had niet gedacht dat ik ooit een zwak voor die Memphis zou krijgen, maar het gebeurde toch. Het was alsof ik een pilletje had genomen”, vervolgt hij. “Bij een close-up van hem werd het warm in mijn lichaam. Toen hij iets bijzonders deed (dat deed hij steeds, die jongen heeft in principe alles) glimlachte ik als een xtc-gebruiker, wazig. Euforie ging met me aan de loop en ik dacht heel eventjes: daar loopt mijn Memphis.”

Ook na de wedstrijd toverde Depay een glimlach op het gezicht van Borst. “En na afloop was Johan Cruijff er ineens ook. De pratende Cruijff. Hij was in het lichaam van Memphis gevaren, al zat hij daar tijdens de wedstrijd waarschijnlijk al. Memphis zei, en ik vond dat zo aandoenlijk: 'We kunnen groeien in alle faciliteiten.'"