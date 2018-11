Turkije probeerde Duits international zonder Turkse achtergrond binnen te halen

Niklas Süle speelde tot dusver vijftien interlands voor Duitsland. In de jeugd kreeg de 23-jarige verdediger een belletje van een afgevaardigde van de Turkse voetbalbond, die hem wilde overhalen om voor Turkije uit te komen. Süle heeft echter helemaal geen Turkse achtergrond, zo vertelt hij in een interview met Die Welt.

“Een Duits sprekende afgevaardigde van de Turkse voetbalbond belde me en begon direct in het Turks tegen me te praten. Ik moest hem helaas vertellen dat ik er niks van begreep”, aldus de verdediger van Bayern München. Süle heeft naast een Duits, ook een Hongaars paspoort. Hij speelde voor diverse jeugdelftallen van Duitsland, alvorens hij in 2016 zijn debuut maakte voor die Mannschaft.

“Toen ik naar Bayern vertrok, zeiden de mensen: Hij heeft daar niks te zoeken, hij komt daar niet aan spelen toe. Ik heb altijd in mezelf geloofd en nu zeggen mensen dat ik vaker moet spelen. Ik kan daar goed mee omgaan”, vervolgt Süle, die TSG 1899 Hoffenheim vorige zomer verruilde voor Bayern München. “In het voetbal kunnen dingen zo snel veranderen. Als je niet het niveau brengt dat men van je verwacht, kan je er al snel uit liggen. Daar ben ik wel aan gewend inmiddels.”