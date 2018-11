'Wel of geen Ballon d'Or: dit is het beste jaar uit mijn loopbaan'

Op 3 december maakt France Football bekend wie dit jaar de Ballon d'Or in ontvangst mag nemen. Luka Modric is favoriet bij de bookmakers en kan de heerschappij van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi na tien jaar een halt toeroepen. Modric hoopt er met de prijs vandoor te gaan, maar laat zich niet ontmoedigen als er toch iemand anders wordt gekozen.

De aanvoerder van Kroatië bereikte afgelopen zomer de WK-finale met zijn land, terwijl hij met Real Madrid voor het derde seizoen op rij de Champions League won. Zijn sterke jaar leverde de middenvelder al de UEFA Men's Player of the Year award op en op het FIFA-gala in september werd hij gekroond tot The Best FIFA Men's Player.

De Ballon d'Or zou de kers op de taart zijn voor Modric. "We moeten afwachten wat er gaat gebeuren. Ik ben trots dat ik meestrijd om de prijs", aldus de middenvelder na afloop van de wedstrijd tegen Spanje (3-2) van donderdag. "Het zou fantastisch zijn om te winnen, maar er verandert niet als ik niet win. Wel of geen Ballon d'Or: dit is het beste jaar uit mijn loopbaan."

Modric zegt verder blij te zijn met de aanstelling van Santiago Solari als hoofdtrainer van Real Madrid. De van het beloftenelftal overgekomen manager neemt definitief het roer over na het ontslag van Julen Lopetegui, zo werd deze week bekend. "We zijn goed begonnen onder Solari. In de vier wedstrijden kon je zien dat zijn komst goed is geweest voor ons. Hopelijk blijven we zo doorgaan. Ik voel me zelf ook elke dag beter. Ik moest snel na het WK terugkeren en had geen voorbereiding, maar in de laatste wedstrijden voel ik me fysiek sterker."