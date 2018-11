Verbeek lovend over Van Bommel: ‘Weet niet of hij blij moet zijn met die titel’

Mark van Bommel kent een uitstekende start als hoofdtrainer van PSV. De Eindhovenaren wonnen de eerste twaalf competitiewedstrijden onder zijn bewind, waardoor de voorsprong op naaste achtervolger Ajax momenteel vijf punten bedraagt. Gertjan Verbeek bestempelt Van Bommel als de ‘kroonprins van het Nederlandse trainersgilde’.

“Ik weet alleen niet of Van Bommel blij moet zijn met die titel. Want als je eenmaal kroonprins bent, raakt je carrière vaak in het slop”, zegt Verbeek in gesprek met Panorama. Van Bommel had vorig seizoen de Onder-19 van PSV onder zijn hoede, terwijl hij verder als assistent bij Saudi-Arabië en Australië werkte. “Iedereen vond Ajax de gedoodverfde titelkandidaat, maar inmiddels staat PSV er in mijn ogen het beste voor.”

Volgens Verbeek heeft PSV een ‘verantwoord risico’ genomen door Van Bommel aan te stellen als hoofdtrainer, ondanks dat hij weinig ervaring had in het trainersvak. “Dat is nu eenmaal onderdeel van het PSV-beleid. Als zij op zoek gaan naar een trainer willen zij niet afhankelijk zijn van wat er vrij is op de markt. Daarom leiden ze liever zelf een trainer op. Die weet precies hoe er wordt opgeleid, getraind en gevoetbald.”

“Al ben je als coach natuurlijk ook afhankelijk van je spelersmateriaal”, vervolgt Verbeek, die naar Feyenoord wijst. De Rotterdammers bezetten momenteel de derde plaats, met een behoorlijke achterstand op Ajax en PSV. “Daar heeft Giovanni van Bronckhorst het heel moeilijk, omdat hij een totaal ander team heeft dan twee jaar terug. Zo gaat dat. Je hebt er als trainer wel invloed op, maar wat er niet is, kun je er ook niet uithalen.”