Trainer palmde Elia in: ‘Ik zag meteen dat-ie me helemaal niet kende’

Eljero Elia is gepokt en gemazeld. De 31-jarige aanvaller van Medipol Basaksehir heeft in de loop der jaren veel opvallende incidenten meegemaakt in de voetballerij, zoals bij Hamburger SV. De dertigvoudig Oranje-international speelde van 2009 tot 2011 voor de Duitse club, nadat hij op een opmerkelijke wijze zich aansloot bij de toenmalige Bundesliga-club.

Martin Jol was destijds nog eindverantwoordelijke bij HSV en wilde Elia graag hebben, zo vertelt de buitenspeler aan Voetbal International. “Hij bleef me maar bellen: 'Elly, kom nou. Elly, je moet echt komen, hoor. Ik maak een superster van je.' Ik zei: 'Oké, is goed'”, aldus Elia, die ook van technisch directeur Dietmar Beiersdorfer te horen kreeg dat hij naar Hamburg moest komen.

Even later zag de aanvaller dat zowel Jol als Beiersdorfer vertrokken bij HSV. Zaakwaarnemer Frank Schouten verzekerde Elia dat de Duitsers de voormalig Tukker nog steeds wilden inlijven. Elia wilde door het vertrek van het duo eigenlijk niet meer verkassen naar HSV, maar besloot op aanraden van Schouten alsnog te gaan praten met de club.

Elia had gelijk door dat Bruno Labbadia, de nieuwe trainer, hem niet kende. "Die zei: 'Eljero, ik ben gek van je.' Ik zag meteen dat-ie me helemaal niet kende. Pas bij HSV gaf hij toe: 'Elly, ik had echt geen idee wie je was, maar ik zag in je ogen dat we je moesten nemen.' Lachen, op zich, maar op die manier halen grote clubs dus hun spelers."