Bosz weigerde Premier League: ‘Die voorzitter begreep er helemaal niets van’

Peter Bosz zit sinds zijn vertrek bij Borussia Dortmund in december 2017 zonder club. De 54-jarige oefenmeester werd sindsdien gelinkt met verschillende clubs over heel de wereld, maar tot op heden heeft Bosz geen nieuwe werkgever gevonden. Bosz vindt een Nederlandse club als volgende stap 'niet logisch' voor hem.

"Werken in een van de grote voetballanden zou geweldig zijn. Duitsland is hartstikke mooi, Engeland prachtig, Spanje past bij mij, Frankrijk is interessant, Italië ook in ontwikkeling. Maar wel als het perspectief biedt om het op míjn manier te doen", zegt Bosz in gesprek met Voetbal International. Bosz was eerder werkzaam bij verschillende Nederlandse clubs, maar in de nabije toekomst gaat de trainer niet wederom aan de slag in de Eredivisie.

"Een Nederlandse club is denk ik niet logisch. Ik denk niet dat er een Nederlandse club is waar ik naartoe zou kunnen gaan", vervolgt Bosz, die eerder een aanbieding uit Engeland weigerde. "In januari belde een voorzitter van een club uit de Premier League op. Hij zei: ‘We gaan onze trainer eruit gooien en we willen dat jij het overneemt.' Ik antwoordde: ‘Ik ben vereerd, maar ik denk dat jullie de verkeerde hebben gebeld.'"

Bosz legde tegenover de desbetreffende persoon uit dat hij niet de aangewezen persoon was om bij de laagvlieger uit de Premier League te gaan werken. "Die man begreep er helemaal niets van. Ik kon werken bij een club in de Premier League en dat legde ik naast me neer. Maar ik had er gewoon de energie niet voor”, besluit Bosz.