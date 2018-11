Van Halst tipt opvolger van De Jong: ‘Een technisch geweldige speler’

Frenkie de Jong wordt hevig in verband gebracht met een uitgaande transfer bij Ajax, waarbij Europese topclubs bereid zouden zijn tientallen miljoenen euro's te spenderen om de middenvelder te strikken. Jan van Halst stelt dat Ajax bij een eventueel vertrek van De Jong niets hoeft uit te geven, aangezien Carel Eiting een goede opvolger zou zijn.

De voormalig middenvelder noemt Eiting in gesprek met Ajax Showtime 'een technisch geweldige speler'. "Maar Eiting moet wel, net als De Jong dat nog moest, laten zien dat hij verdedigend zijn mannetje kan staan. Wat dat betreft kan hij nog een stapje maken. Die jongen heeft eerst zes á zeven wedstrijden nodig om dat op te pakken", aldus Van Halst, die vaststelt dat Ajax 'zijn type' totaal niet mist.

Volgens de analyticus zou het misplaatst zijn om tussen de huidige spelers van Ajax 'een vechtertje' te zetten. “Zelfs op Europees topniveau bewijzen ze het. Als je met z'n allen zo goed druk zet, heb je helemaal geen bijtertje of vechtertje nodig. Frenkie heeft af een toe een interceptie of tackle in huis, en ook Lasse Schöne. Het is bij hen gebaseerd op slimheid door bijvoorbeeld een passje te onderscheppen.”

Van Halst vindt dat De Jong altijd opgesteld moet worden, voor zowel zijn aanvallende als verdedigende kwaliteiten. De oud-middenvelder van Ajax ziet dat de Oranje-international tegenwoordig in verdedigend opzicht zijn verantwoordelijkheid neemt. “Dat maakt hem zó compleet. Echt geweldig om te zien”, besluit Van Halst.