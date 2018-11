‘Ik acht de kans heel klein dat ik ooit nog in Nederland aan de slag ga’

Gertjan Verbeek acht de kans klein dat hij nog eens als trainer aan de slag gaat in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie. De 56-jarige Deventenaar werd in maart ontslagen door FC Twente en zit sindsdien zonder werk. Hij lijkt te mikken op een buitenlands avontuur, zo vertelt hij aan Panorama.

“Ik sluit niks uit, maar ik acht de kans heel klein dat ik ooit nog in Nederland aan de slag ga. En helemaal een club voor de kerst. Dat ligt aan mezelf. Want dan kom je ongetwijfeld weer bij een club terecht die om degradatie speelt. En ik weet niet of ik daar trek in heb”, aldus Verbeek.

De voormalig oefenmeester van onder meer VfL Bochum, AZ, Feyenoord en sc Heerenveen heeft sinds zijn vertrek uit De Grolsch Veste wel aanbiedingen ontvangen: “Zo ben ik afgelopen zomer regelmatig gebeld of ik interesse had om in landen als Kazachstan en Azerbeidzjan aan de slag te gaan.”

De voormalig verdediger was als coach het meest succesvol bij Heerenveen en AZ. In Friesland won hij twee keer de play-offs om Europees voetbal en bereikte hij de finale van de KNVB Beker, terwijl hij met de club uit Alkmaar de KNVB Beker in 2013 wist te winnen.