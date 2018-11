Van Beek: ‘Natuurlijk heb ik wel even nagedacht over mijn toekomst’

Feyenoord hield afgelopen zondag tegen Heracles Almelo (0-2) voor het eerst sinds december 2017 de nul in een uitwedstrijd in de Eredivisie. De defensie bestond in het Polman Stadion uit Bart Nieuwkoop, Sven van Beek, Jan-Arie van der Heijden en Calvin Verdonk. Opvallend genoeg dezelfde verdediging met wie Feyenoord in augustus nog met 4-0 onderuit ging tegen AS Trencín.

Deze defensie zou normaal gesproken ook niet de eerste keuze zijn geweest van trainer Giovanni van Bronckhorst. Nieuwkoop speelde omdat Jeremiah St. Juste geschorst was, terwijl Van Beek de plaats van de grieperige Eric Botteghin innam. De 24-jarige centrumverdediger verlengde afgelopen week zijn contract bij Feyenoord tot medio 2021. “Natuurlijk heb ik wel even nagedacht over mijn toekomst. Want ik speel weinig. Maar ik heb ook niet lang getwijfeld”, zegt Van Beek in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Dit is mijn club, hier wil ik het gewoon weer laten zien. Nu is het zaak om meer aan spelen toe te komen, maar daar heb ik wel vertrouwen in, eerlijk gezegd”, vervolgt de verdediger. “En ik heb mezelf laten zien. Daar ben ik blij om. En inderdaad, we hielden de nul achterin. Het was voor mij alweer een tijd geleden dat ik aan de bak mocht. Dan voelt zoiets wel lekker.”

“Sven is al een jaar weer fit en fysiek veel verder dan toen. We hebben echt nog vertrouwen in hem. Op dit moment is hij onze back-up. Het is juist heel goed dat we hem hebben kunnen behouden”, zegt trainer Van Bronckhorst over Van Beek. Het is overigens aannemelijk dat Botteghin na de interlandperiode, als Feyenoord het in eigen stadion opneemt tegen FC Groningen, terugkeert in de basiself ten koste van Van Beek.