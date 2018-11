‘Ik vind dat Van de Beek altijd moet spelen bij Ajax’

Donny van de Beek begon zondag in de basis bij Ajax en haalde een ruime voldoende. De middenvelder scoorde twee keer en bereidde de treffer van Kasper Dolberg voor. Pierre van Hooijdonk is onder de indruk van de ‘motor’ van Ajax.

“Hij heeft scorend vermogen en is een moderne middenvelder. Hij is anders dan de andere middenvelders bij Ajax. Dat komt vooral tot uiting in zijn loopvermogen. Ik vind dat hij altijd moet spelen, ongeacht de tegenstander”, aldus Van Hooijdonk bij Studio Voetbal.

De 21-jarige Van de Beek speelde tegen Excelsior zijn twaalfde competitiewedstrijd van het seizoen. Hij scoorde drie keer en gaf twee assists. Na de interlandperiode nemen Van de Beek en consorten het, op 24 november, op tegen NAC Breda.