‘Meester’ De Jong looft ‘leerling’ Van Bommel: ‘Je doet het aardig, jongen’

Henk de Jong heeft veel bewondering voor de prestaties van Mark van Bommel met PSV. De voormalig middenvelder van onder meer Barcelona en AC Milan is in Eindhoven bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer en gaat met zijn ploeg na twaalf wedstrijden zonder puntverlies aan kop in de Eredivisie. Zaterdagavond was PSV in Doetinchem met 1-4 te sterk voor De Graafschap.

Door de zege op De Graafschap vestigde Van Bommel een record als beginnend Eredivisie-trainer met de langste serie overwinningen. “Dat record had ik graag van je afgenomen, maar het is hartstikke terecht", zei De Jong na afloop op de persconferentie. “Gefeliciteerd daarmee.”

Van Bommel had op zijn beurt De Jong met De Graafschap geprezen voor hun spel. “Compliment aan De Graafschap voor de manier hoe zijn de wedstrijd zijn aangegaan”, aldus de PSV-trainer. “Uiteindelijk is onze kwaliteit doorslaggevend dat wij aan het eind nog een aantal goals maken.”

“Bedankt voor de complimenten, zo hoort het ook", reageerde De Jong. "Vier jaar geleden zat hij (Van Bommel, red.) met een hele groep bij me in de klas en toen mocht ik voor de klas staan. Je doet het aardig, jongen.” PSV won door goals van Luuk de Jong (2), Steven Bergwijn en invaller Donyell Malen. Volgende week zaterdag staat voor PSV de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen op het programma.