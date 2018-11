‘Die enorme dreiging die van Lozano uitgaat, mis je nog bij hem’

Er lijkt dit seizoen in de Eredivisie vooralsnog geen maat te staan op PSV en Ajax en de huidige nummer één en twee van de Nederlandse competitie kwamen afgelopen week ook allebei in actie in de Champions League. PSV mocht tegen Tottenham Hotspur lang hopen op een goed resultaat, terwijl Ajax een verdienstelijk gelijkspel tegen Benfica uit het vuur sleepte. Wim Kieft is te spreken over wat de twee ploegen op het hoogste Europese podium lieten zien.

“Het zit Ajax mee in deze fase. Of het geluk of volwassenheid is; de ploeg haalt bijna het maximale resultaat tegen Benfica hoewel Ajax het voetballend tot tweemaal toe moeilijk had. De Portugezen gaven geen tijd en ruimte om op te bouwen, zetten agressief druk en dan blijft het moeilijk om je daar onderuit te voetballen”, schrijft hij in zijn column in De Telegraaf. Kieft constateert dat de weerstand in Europees verband veel groter is dan in de Eredivisie: “En dan te bedenken dat het ‘maar’ Benfica is en geen Manchester City.”

De voormalige spits zag echter ook dat Ajax de middelen in huis had om Benfica pijn te doen en nadat Hakim Ziyech even de ruimte kreeg om Dusan Tadic weg te sturen, was het meteen raak: “Ajax kwam daarna minder onder druk te staan omdat Benfica wat meer naar achteren liep. In het besef dat Ajax het vermogen en de kwaliteit bezit om de wedstrijd in de omschakeling te beslissen. Mooi om te zien hoe zoiets zich ontwikkelt.” Voor PSV, dat door hard werken, stevige duels en een gesloten organisatie lang standhield tegen the Spurs, geldt volgens Kieft hetzelfde.

Luuk de Jong speelde volgens de oud-aanvaller een goede wedstrijd en presteerde naar behoren. Dat gold minder voor Steven Bergwijn, die wat Kieft betreft alles in zich heeft om een topspeler te worden, maar nog te ‘bleu’ is in Europese topwedstrijden: “Die enorme dreiging die van Lozano uitgaat, mis je nog bij Bergwijn terwijl hij daar de power en snelheid voor heeft. Gezien zijn leeftijd (21 jaar) is dat trouwens normaal. Eerder zag je aan Eriksen en Depay dat zoiets zomaar drie tot vier jaar kan duren, maar ik ben ervan overtuigd dat Bergwijn uiteindelijk het Europese topniveau haalt.”