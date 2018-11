Veldwijk goed voor hattrick; Jong Ajax trakteert NEC op pak slaag

Sparta Rotterdam heeft zijn koppositie in de Keuken Kampioen Divisie met succes verdedigd. De formatie van trainer Henk Fraser beleefde vrijdagavond op eigen veld een valse start tegen Jong FC Utrecht, maar werd uiteindelijk gered door Lars Veldwijk, die driemaal scoorde en nu na dertien speelrondes op dertien doelpunten staat. Tegelijkertijd verloor FC Twente de topper bij FC Den Bosch, won Go Ahead Eagles in extremis en kreeg NEC een pak slaag van Jong Ajax.

Sparta Rotterdam – Jong FC Utrecht 4-2

Sparta kende op het eigen Kasteel een werkelijk dramatische start. De beloften van Utrecht kwamen brutaal uit de startblokken en stonden binnen het kwartier al met 0-2 voor. Sylla Sow opende na zeven minuten de score door een voorzet van Nick Venema binnen te lopen, waarna laatstgenoemde kort erna zelf de 0-2 voor zijn rekening nam. Sparta toonde echter karakter en wist de wedstrijd nog in de eerste helft volledig te kantelen. Een eigen doelpunt van Rick van der Meer betekende na een klein halfuur de 1-2, waarna Lars Veldwijk er met een benutte strafschop en een intikker voor zorgde dat de thuisploeg alsnog met een voorsprong aan de thee kon. Twintig minuten na rust wist Sparta Utrecht definitief van zich af te schudden: Halil Dervisoglu had een fraai passje in huis op Veldwijk, waarna de aanvalsleider van de Rotterdammers met de buitenkant van de voet zijn hattrick completeerde. Veldwijk was in zijn laatste zeven duels telkens trefzeker en wist in die reeks in totaal elf doelpunten te maken.

FC Den Bosch – FC Twente 2-1

Twente ontsnapte in Den Bosch aan een vroege achterstand. Jordy van der Winden haalde na tien minuten voetballen verwoestend uit, maar het schot van de verdediger ging vervolgens via doelman Joël Drommel en de lat over de achterlijn. Kort erna nam de thuisploeg alsnog de leiding: Luuk Brouwers bracht de bal in het strafschopgebied, waarna Stefano Beltrame achter het standbeen langs schitterend wist te scoren. Den Bosch was de bovenliggende partij en wist zijn voordelige marge halverwege de eerste helft verdiend te verdubbelen via Stefan Velkov. Twente kwam daarna echter beter in de wedstrijd en wist de achterstand door een treffer van Tom Boere nog in de eerste helft te verkleinen. In het eerste kwartier na de theepauze lag het initiatief bij Den Bosch. Beltrame was dicht bij de 3-1, maar zijn vrije trap scheerde rakelings voorbij het doel van Drommel. Velkov werd een kwartier voor tijd met rood van het veld gestuurd vanwege een elleboogstoot jegens Boere, maar met tien man wist Den Bosch uiteindelijk toch op de been te bleven.

Go Ahead Eagles – FC Dordrecht 2-1

Go Ahead pakte dit seizoen op eigen veld in zes competitieduels liefst zestien punten, maar tegen Dordrecht had de ploeg van coach John Stegeman het lastig. De bezoekers leidden halverwege met 0-1, doordat Jeremy Cijntje op slag van rust een voorzet van Antonio Stankov binnenliep. De grootste kans van Go Ahead kwam toe aan Thomas Verheydt, maar hij schoof de bal na een kwartier voetballen naast het doel van Dordrecht. Go Ahead bleef in de tweede helft aanmodderen, maar kwam negentien minuten voor tijd toch nog langszij dankzij een rake kopbal van Julius Bliek. De club uit Deventer leek daarna genoegen te moeten nemen met een punt, maar Pieter Langedijk zorgde diep in blessuretijd toch nog voor opluchting.

Jong Ajax – NEC 4-0

De beloften van Ajax begonnen uitstekend aan de wedstrijd op De Toekomst. Nadat Danilo Pereira da Silva in de openingsfase nog een uitstekende mogelijkheid om zeep had geholpen, zorgde Dani de Wit na een halfuur spelen alsnog voor de 1-0. De middenvelder tikte attent binnen, nadat de bal via het aluminium was teruggekomen. Na de onderbreking opende NEC de jacht op het Amsterdamse doel, maar het team van de geplaagde Jack de Gier moest halverwege de tweede helft een bittere pil slikken. Jasper ter Heide wist op de rand van het strafschopgebied Kaj Sierhuis te bereiken, waarna laatstgenoemde de bal met enig fortuin voorbij Marco van Duin schoot. De genadeklap volgde zeventien minuten voor tijd: Vaclav Cerny trok vanaf rechts naar binnen en schoot vervolgens raak in de korte hoek. Ché Nunnely pikte in de absolute slotfase ook nog zijn doelpunt mee.

Jong AZ – TOP Oss 1-3

Met Calvin Stengs in de basiself kwam Jong AZ na 24 minuten voetballen op voorsprong tegen het dit seizoen sterk presterende TOP Oss. Owen Wijndal bracht de bal vanaf de linkerkant in het strafschopgebied van de bezoekers, waarna Ferdy Druijf van dichtbij zijn twaalfde competitietreffer dit seizoen liet aantekenen. De gelijkmaker van TOP Oss liet echter niet lang op zich wachten: Ragnar Oratmangoen trok de bal na precies een halfuur terug richting de rand van het strafschopgebied, waarna Bryan Smeets via de onderkant van de lat raak schoot. Het bezoek bleef daarna de bovenliggende partij, hetgeen zeven minuten voor rust resulteerde in de 1-2 van Huseyin Dogan. Halverwege de tweede helft liep TOP Oss via opnieuw Dogan verder weg van de thuisploeg.

RKC Waalwijk – Jong PSV 3-5

Jong PSV kende een droomstart in het Mandemakers Stadion, want Cody Gakpo opende al na vijf minuten voetballen de score. De negentienjarige aanvaller beproefde zijn geluk van afstand en zag de bal vervolgens via de vingertoppen van doelman Jordy Zielschot binnenvallen. Een laag schot van Dylan Seys betekende na een kwartier de gelijkmaker, maar via Joël Piroe stelde PSV zijn voordelige marge vrijwel onmiddellijk weer in ere. De Eindhovense beloften pakten daarna door en gingen door treffers van Ramon Pascal Lundqvist (strafschop) en opnieuw Gakpo uiteindelijk met 1-4 rusten. In de tweede helft zette het doelpuntenfestijn zich voort. Emil Hansson deed zeven minuten na rust wat terug namens RKC door een strafschop in twee instanties te benutten, voordat Piroe met zijn tweede doelpunt van de avond de 2-5 liet aantekenen. Hansson verzorgde zeven minuten voor tijd het slotakkoord met een heerlijk schot van afstand.

Almere City – SC Cambuur 2-1

Nadat een doelpunt van Edoardo Soleri in de openingsfase nog was afgekeurd vanwege buitenspel, nam Almere na een klein halfuur alsnog de leiding. Torino Hunte werd aan de linkerkant van het veld aan het werk gezet door Youri Loen, waarna de buitenspeler de bal terugtrok op James Efmorfidis. De Griek schoot vervolgens vanaf een meter of tien raak. Cambuur herpakte zich daarna en wist de stand op slag van rust ook gelijk te trekken. Doelman Timo Plattel blunderde opzichtig, waarna Nigel Robertha de bal in een leeg doel kon schuiven. Almere wist zijn voorsprong na een uur spelen in ere te herstellen, al kreeg het daarbij wel de hulp van Xavier Mous. De keeper van Cambuur zat volledig mis bij een laag schot van Torino, die zo als doelpuntenmaker op het scorebord belandde. Almere hield in het vervolg stand, maar eindigde het duel wel met tien man door een directe rode kaart voor Loen.

FC Volendam – MVV Maastricht 3-2

Volendam is de laatste weken aan de beterende hand en de start tegen MVV mocht er ook absoluut wezen. Erik Schouten leverde na ruim een kwartier een perfecte voorzet af op het hoofd van Boy Deul, waarna de spits via de onderkant van de lat raak kopte. Volendam bleef daarna de bovenliggende partij, maar wist zijn voorsprong voor rust niet meer verder uit te breiden. Kort na de onderbreking liep Volendam razendsnel weg van MVV. Een rake kopbal van Darryl Bäly betekende de 2-0, waarna Deul met zijn tweede treffer van de avond de wedstrijd vroegtijdig op slot gooide. Anthony van den Hurk en Jerome Déom scoorden in het laatste kwartier nog wel voor MVV, maar een definitieve ommekeer bleef uiteindelijk uit.

FC Eindhoven - Telstar 1-2

Telstar had weinig tijd nodig om op voorsprong te komen, aangezien Terell Ondaan Jasper van Heertum na tien minuten spelen na een afgeslagen corner in stelling bracht en de verdediger af zag ronden. Lang hadden de bezoekers echter niet om van deze voorsprong te genieten: na een korte corner was het Alvin Daniëls die tien minuten later alweer voor de gelijkmaker tekende. Een directe rode kaart voor Elton Kabangu zorgde echter een paar minuten na de 1-1 voor een flinke domper aan Eindhovense kant en Telstar profiteerde op slag van rust via opnieuw Van Heertum van de man-meersituatie. In de tweede helft probeerde Eindhoven nog wel om het gat te dichten, maar slaagde het hier met tien spelers niet meer in.

Roda JC Kerkrade - Helmond Sport 3-0

Roda trok in de openingsfase het initiatief naar zich toe en zag hoe Gyliano van Velzen na tien minuten spelen de lat trof. De Limburgers lieten zich hier echter niet door ontmoedigen en Van Velzen speelde een kwartier later een grote rol bij de openingstreffer. De aanvaller was zijn directe tegenstander te snel af en legde de bal vervolgens goed klaar voor Mitchell Paulissen, die kon afronden. In de eerste helft werd er verder niet meer gescoord, maar vlak na de onderbreking moest Helmond door toedoen van Mario Engels opnieuw een goal incasseren. Daar bleef het niet bij, want Van Velzen tekende een halfuur voor het einde van de wedstrijd ook nog voor een doelpunt.