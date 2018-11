Oranje Leeuwinnen lijken zeker van WK na overtuigende zege

Het Nederlands vrouwenelftal heeft vrijdagavond uitstekende zaken gedaan in de Utrechtse Galgenwaard. In de eerste wedstrijd van het tweeluik voor WK-kwalificatie tegen Zwitserland werd het 3-0 voor de regerend Europees kampioen, waardoor de kans groot lijkt dat de Oranje Leeuwinnen volgend jaar van de partij zijn in Frankrijk. Aanstaande dinsdag zal in het Zwitserse Schaffhausen de definitieve beslissing vallen.

Vivianne Miedema keerde ten koste van Lineth Beerensteyn weer terug in de basiself en de spits van Arsenal zag hoe Lieke Martens de Oranje Leeuwinnen al vroeg bijna op voorsprong zette. De aanvalster koos ervoor om een voorzet van Jackie Groenen met de borst richting het doel van Gaëlle Thalmann te sturen, maar haar poging kwam uiteindelijk via de lat weer terug het veld in. Na een wat onwennige openingsfase voerde Nederland naarmate de eerste helft vorderde de druk steeds verder op en dat leidde bijna tot de openingstreffer van Groenen.

Daniëlle van de Donk vond de doorgelopen middenveldster met een slimme steekbal, waarna Groenen van een meter of drie naast knalde. De wurggreep van de thuisploeg bleef daarna aanhouden en leidde nog tot mogelijkheden voor Van de Donk en Shanice van de Sanden. Doordat Oranje het vizier echter niet op scherp had staan bleven doelpunten in de eerste helft echter uit en kon een opgelucht Zwitserland met een perspectiefrijke tussenstand aan de thee.

Jackie Groenen haalde door een blessure het einde van de wedstrijd niet.

Na de onderbreking slaagde Nederland er, in tegenstelling tot in de eerste helft, al wel snel in om het verschil in kwaliteit uit te drukken in een doelpunt. Sherida Spitse mocht namelijk een paar minuten na de hervatting aanleggen voor een vrije trap en knalde de bal buiten bereik van Thalmann via de binnenkant van de paal in het doel. Het uitvallen van Groenen met een op het oog vervelende blessure zorgde even later voor een smetje op de feestvreugde, maar Oranje liet zich hier niet door van de wijs brengen.

De thuisploeg bleef namelijk scherp op foutjes in de Zwitserse verdediging en profiteerde met nog een kleine twintig minuten te gaan optimaal. Van de Sanden onderschepte de bal op de helft van de tegenstander, stoomde op en vond de vrijlopende Martens aan de linkerkant. Voor de aanvalster van Barcelona was het daarna een koud kunstje om de 2-0 binnen te schieten. Bondscoach Sarina Wiegman gaf vervolgens met het inbrengen van Beerensteyn aan dat het wat haar betreft nog niet gedaan was en de invalster speelde een grote rol bij de 3-0. Beerensteyn bediende Miedema na een goede actie namelijk in de zestien en de spits kon, nadat zij zich vrij wist te kappen, de marge nog verder in het voordeel van de Oranje Leeuwinnen uitbreiden.